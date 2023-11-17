炎明熹靠跑步減壓 努力備戰12月大學考試

由中國銀行冠名贊助、中國香港田徑總會主辦的首屆「中國銀行（香港）港珠澳大橋香港段半馬拉松」（中銀香港港珠澳半馬），將於11月19日﹙星期日﹚舉行。中銀香港推出「All Set. Let’s Go!全城勁賞」推廣，以「半馬拉松」為主題，包括「起步賞」、「超越賞」或「衝線賞」理財推廣及港珠澳主題大抽獎，鼓勵客戶及早展開理財之旅，並於今天舉行啟動禮。
中銀香港港珠澳半馬賽事的路程約為21.1公里，賽事的起跑點位於港珠澳大橋香港口岸，參加者起跑後可沿港珠澳大橋香港連接路飽覽香港國際機場的美景。這更是港珠澳大橋通車後首個舉辦的體育盛事，因此中銀香港特意將啟動禮活動現場佈置成港珠澳大橋，讓出席嘉賓率先感受比賽氣氛。
炎明熹（Gigi）身為是次推廣的「起步賞」大使，當然要做各位「Gi炎粉」的神隊友，陪伴大家於理財路上全力衝線。雖然年紀少少，但Gigi的吸金能力非凡，理財同樣快人一步。自認是慳妹一名的她，除了識得慳錢，更會經常留意不同優惠，實行「慳住賺」！她說：「自從4月剛滿18歲，在中銀香港開設了首個銀行戶口後，特別留意理財資訊，除了靠慳家慢慢儲錢外，我也會留意不同的著數優惠，例如信用卡優惠等，也會跟同學們互相交流著數情報，齊齊慳住賺，積少成多！」閒時喜歡聽歌跑步減壓的Gigi，認為投資就像一場馬拉松，首先要透過恆常訓練打穩根基，才能贏在起跑線！她說：「向來喜歡邊聽歌邊跑步，一來可以練氣，二來可以放鬆心情，忘記背後，向著標桿直跑。最近因為要應付入大學後首個考試，很緊張，所以溫完書後，我也會聽歌跑步，紓緩一下壓力，跑完步、出了一身汗，便有心力繼續溫習，特別易入腦呢！雖然我多數跑5k至10K，未跑過馬拉松，但也希望有朝一日可以挑戰半馬，通過恆常訓練調整跑姿及耐力，累積更多經驗才挑戰全馬。正如理財一樣，要循序漸進，在日常生活中慳錢及儲錢，才有本錢學習投資，繼而像跑馬拉松一樣擬定策略，作出風險評估，找到適合自己的投資策略！」
到將於後日舉行的「中銀香港港珠澳半馬」，Gigi雖然未能參加賽事，但這位小Fans依然隔空為偶像前輩打氣，認真有心！她說：「我知道我的偶像會參加首屆『中銀香港港珠澳半馬』，一直很敬佩前輩做人處事的態度，尤其是他對跑步的熱誠與堅持，的確值得我們學習，祝福他能夠得到佳績。我也會努力練跑，希望將來可以在馬拉松終點處跟他集郵，期待由前輩操刀的馬拉松Selfie呢！」Gigi深明跑馬拉松需要有周詳的規劃與準備，理財亦如是，各位「Gi炎粉」當然跟偶像一樣聰明，懂得選擇一直致力貼心服務客戶的中銀香港，擔任大家的理財「神隊友」吧！
為隆重其事，中銀香港日前特別邀請到「All Set. Let’s Go!全城勁賞」活動大使黎諾懿、楊偲泳、劍擊女神朱嘉望、前香港花式溜冰代表隊成員馬曉晴，以及香港青年（U20）半馬拉松紀錄保持者鄭文皓，聯同中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）温晞文以及中銀香港個人金融及財富管理部市場營銷處主管徐小櫻主持啓動儀式。一眾嘉賓在台上拉開巨型禮物盒的絲帶，象徵中銀香港透過今次「All Set. Let’s Go!全城勁賞」活動，將一系列理財獎賞及大抽獎禮品送給各位客戶。完成啟動儀式後，花式溜冰女神馬曉晴與長跑新星鄭文皓隨即在發佈會上分享比賽前裝備自己的心得。剛從杭州亞運劍擊項目 - 女子重劍團體賽奪得銀牌的朱嘉望，更分享在亞運得獎的感受。
「All Set. Let’s Go!全城勁賞」活動大使楊偲泳表示，在港珠澳大橋上跑步是很特別的體驗。作為活動大使的楊偲泳亦有分享自己近年開始學習投資：「學懂理財是很重要的，尤其是做藝人就更加緊要，始終我們的收入較不穩定。由細到大屋企人都有教我要儲蓄，近幾年收入增加了一些，見到朋友開始嘗試投資，令我都開始接觸投資。」她更向財經界紅人「偷師」，有理想的收穫。她表示除投資外，還會留意銀行的不同優惠，希望可以積少成多。同為活動大使的黎諾懿亦大談理財心得，他表示：「投資就像是一場馬拉松，跑者要擬定配速策略，而且還須面對顛簸的路面情況、防止可能出現腳抽筋；猶如投資理財找到適合自己的投資策略、定期量化分析、為人生投保，以保障不能預計的人生轉變。我已未雨綢繆為小朋友儲錢作教育基金，亦為自己準備退休基金。」黎諾懿透露已開始教兒子「小春雞」理財：「我們會教導他對金錢的概念、價值觀，例如鼓勵他儲起零用錢，為他設立儲蓄目標，希望從小培養他的儲錢習慣，希望為他的人生馬拉松開個好頭。」