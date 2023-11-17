炎明熹靠跑步減壓 努力備戰12月大學考試

由中國銀行冠名贊助、中國香港田徑總會主辦的首屆「中國銀行（香港）港珠澳大橋香港段半馬拉松」（中銀香港港珠澳半馬），將於11月19日﹙星期日﹚舉行。中銀香港推出「All Set. Let’s Go!全城勁賞」推廣，以「半馬拉松」為主題，包括「起步賞」、「超越賞」或「衝線賞」理財推廣及港珠澳主題大抽獎，鼓勵客戶及早展開理財之旅，並於今天舉行啟動禮。 中銀香港港珠澳半馬賽事的路程約為21.1公里，賽事的起跑點位於港珠澳大橋香港口岸，參加者起跑後可沿港珠澳大橋香港連接路飽覽香港國際機場的美景。這更是港珠澳大橋通車後首個舉辦的體育盛事，因此中銀香港特意將啟動禮活動現場佈置成港珠澳大橋，讓出席嘉賓率先感受比賽氣氛。

炎明熹（Gigi）身為是次推廣的「起步賞」大使，當然要做各位「Gi炎粉」的神隊友，陪伴大家於理財路上全力衝線。雖然年紀少少，但Gigi的吸金能力非凡，理財同樣快人一步。自認是慳妹一名的她，除了識得慳錢，更會經常留意不同優惠，實行「慳住賺」！她說：「自從4月剛滿18歲，在中銀香港開設了首個銀行戶口後，特別留意理財資訊，除了靠慳家慢慢儲錢外，我也會留意不同的著數優惠，例如信用卡優惠等，也會跟同學們互相交流著數情報，齊齊慳住賺，積少成多！」閒時喜歡聽歌跑步減壓的Gigi，認為投資就像一場馬拉松，首先要透過恆常訓練打穩根基，才能贏在起跑線！她說：「向來喜歡邊聽歌邊跑步，一來可以練氣，二來可以放鬆心情，忘記背後，向著標桿直跑。最近因為要應付入大學後首個考試，很緊張，所以溫完書後，我也會聽歌跑步，紓緩一下壓力，跑完步、出了一身汗，便有心力繼續溫習，特別易入腦呢！雖然我多數跑5k至10K，未跑過馬拉松，但也希望有朝一日可以挑戰半馬，通過恆常訓練調整跑姿及耐力，累積更多經驗才挑戰全馬。正如理財一樣，要循序漸進，在日常生活中慳錢及儲錢，才有本錢學習投資，繼而像跑馬拉松一樣擬定策略，作出風險評估，找到適合自己的投資策略！」 到將於後日舉行的「中銀香港港珠澳半馬」，Gigi雖然未能參加賽事，但這位小Fans依然隔空為偶像前輩打氣，認真有心！她說：「我知道我的偶像會參加首屆『中銀香港港珠澳半馬』，一直很敬佩前輩做人處事的態度，尤其是他對跑步的熱誠與堅持，的確值得我們學習，祝福他能夠得到佳績。我也會努力練跑，希望將來可以在馬拉松終點處跟他集郵，期待由前輩操刀的馬拉松Selfie呢！」Gigi深明跑馬拉松需要有周詳的規劃與準備，理財亦如是，各位「Gi炎粉」當然跟偶像一樣聰明，懂得選擇一直致力貼心服務客戶的中銀香港，擔任大家的理財「神隊友」吧！