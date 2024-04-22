炎明熹首出黑膠碟賣斷市 粉絲開價九千求轉讓

剛完成3場演唱會的炎明熹(Gigi)，稍作休息後，於上周六(20日)出席由「炎明熹粉絲後援會」為慶祝她生日舉辦的捐血及義賣日活動，當日同時也是Gigi人生第一隻實體唱片推出的大日子，她的第一首派台歌《真話的清高》被印製成7寸黑膠唱片發售。由於限量發行，多區的唱片店外出現通宵排隊的人龍，有歌迷表示排第三個都買唔到，有買不到的歌迷更出價九千元跪求轉讓。Gigi得知有歌迷凌晨4點已排隊，她表示：「感動到起雞皮，好多謝大家嘅支持，自己都唔知有冇辦法可以留到隻碟送俾屋企人，如果真係冇晒貨，我會將我自己手上呢隻碟，送俾佢哋。」

未能捐血好失敗 後援會早於去年7月已開始籌備慈善活動，當時Gigi仍未知能否出席，「今日好開心可以同歌迷一齊做善事，除咗捐血之外，我哋仲有個義賣區，收益扣除成本全數捐贈APF愛培自閉症基金，為來自基層嘅自閉症小朋友提供ABA治療以及為佢哋嘅家庭提供支援服務。」當日亦有接近一百位歌迷報名捐血，每位成功捐血的粉絲可獲贈印有卡通版Gigi的「Gi囡鎖匙扣」。身為偶像，Gigi亦打算以身作則捐血救人，還笑言唔怕痛，只在小時候試過一次打針打到喊，可惜她到場才發現曾服用中藥不能捐血，她即時扁嘴自認「好失敗」。此外，後援會於港、九兩大旺區買下LED廣告屏幕應援新歌《還有一艘救生艙》，Gigi出席活動後，親自到尖沙咀拍照打卡，感謝粉絲的支持。