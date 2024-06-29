炎明熹鬧雪藏風波首度現身 遭TVB冷待缺席採訪活動(多圖)

炎明熹（Gigi）今日公開現身，出席馬鞍山新港城中心的金牌運動豚宣傳活動。對於最近傳出約滿離巢無綫，Gigi更被指遭公司雪藏，連在《十大中文金曲頒獎典禮》有獎亦要缺席，消息一出她亦以親筆信來安撫粉絲情緒。

Gigi今日戴上Cap帽現身，現場約300名「Gi炎粉」應援支持，不過TVB竟沒有派記者到場採訪，而她於現場除玩遊戲外，又唱了兩首歌曲《Little Magic》、《還有一艘救生艙》。活動結束，Gigi接受訪問回應被雪疑雲，她表示：「有報道指就應該唔係事實，我又唔知道點樣答，不過我最希望同Fans見面多啲時間，確實唔係真係日日可以見到佢哋，佢哋好愛錫我，所以希望大家可以放心，我OK嘅。」Gigi稱能夠今日見到大家很開心，並透露與公司的合約還有一段很長時間，談到缺席《十大中文金曲頒獎典禮》，她解釋是撞期才無法出席，並說：「我都好遺憾參加唔到，希望下次如果參加到嘅話都可以有能力上台多謝大家，好多謝幫我做音樂嘅音樂人，我都好想上台同DJ講好多謝頒發呢一個十優歌手畀我。」