炎明熹龍年最想出個人大碟 感恩兔年大豐收難忘開個唱

在過去的兔年，對Gigi炎明熹來說可說是豐收的一年，既能考進心儀的大學，亦舉行了入行首個個人演唱會。去年的作品《Little Magic》連奪「勁爆歌曲」及「叱咤專業推介十大」，成績有目共睹，之後替劇集《新聞女王》唱主題曲《Crystal Clear》，首次奪得「最佳電視歌曲」，Gigi坦言這都是音樂團隊努力的成果，期望來年能夠擁有更多更受廣大樂迷喜歡的歌曲。

早前 Gigi亦宣布會在四月再開個唱，展望龍年，Gigi也給自己訂下了新目標。 她說︰「兔年最難忘係開咗我人生第一個售票演唱會，我覺得好榮幸，同埋好開心可以見到大家。踏入龍年，除咗要繼續努力讀書，考到好嘅成績，工作上都希望有更多唔同嘅突破，今個龍年我有個小心願，希望可以推出自己嘅個人大碟，呢個係我龍年最想完成嘅目標。」

好歌難求，Gigi為了這個龍年目標，來年會投放更多時間在音樂事業上，她說：「想遇到更多好嘅監製、出色嘅音樂人，遇到自己鍾意、樂迷又鍾意嘅好歌，因為出一張大碟，要集合好多歌先可以完成，所以要花更多時間，同我嘅音樂團隊溝通。」

定下龍年願望的Gigi，表示無論目標有多遠大，身體健康才是最重要。她說︰「可能舊年中咗流感，病到咩都做唔到，仲要屋企人同粉絲擔心，所以大前題最重要係身體健康，繼續做個真的漢Gi。」