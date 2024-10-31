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娛樂
2024-10-31 18:27:11

炎明熹「哈囉喂」幽靈妝原來扮燒鵝 問樂迷：以後見到我會唔會有陰影？

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不戒意公開燒鵝妝容的Gigi。

不戒意公開燒鵝妝容的Gigi。

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今日萬聖節，樂壇小天后炎明熹(Gigi)，早前與一班《聲夢傳奇》隊友去海洋公園「哈囉喂」，被林智樂前幾天率先曝光了她的造型，昨晚Gigi終於忍唔住，於IG自己爆料造型的來歷，她寫道：「謝謝我的大學同學幫我化這個妝(本身諗住自己化，但係覺得好似好lonely之後就搵咗佢一齊！)，今次這個盲盒襯衫不成功(睇相就知……)同埋我嗰日着咗件Heattech喺入面，好熱。」

造型模仿日本幽靈的Gigi又指，「今次我扮嘅係燒鵝頭上兩把火，再加胸前的燒鵝(有啲押韻)，我化完妝之後，不對，就嚟化晒嘅時候我就已經開始笑，笑到上車去到海洋公園嘅時候仲繼續偷笑緊，勁驚人哋以為我係咪發生咗啲咩事，再加上呢個妝然後就好詭異(又押韻咗)，不過圖3的我像不像一隻鵝企住咗。頭大身細咁。」

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Gigi似乎很享受這個恐怖妝扮。 Gigi寫一埋長文，紀錄與一班《聲夢》隊友暢玩「哈囉喂」。 Gigi稱是學校同學為她設計的萬聖節燒鵝妝。 玩得非常開心的Gigi。

Gigi又以遊記方式，紀錄當日與《聲夢》隊友暢玩「哈囉喂」的實況：「入鬼屋的時候，情景如下：『Venus(林沚羿)：好恐怖啊，好恐怖啊，嘩！後面仲恐怖(即係我)』、Sherman(潘靜文)：『Gi你個樣好恐怖』、Gi表示：『我已經用力扮緊可愛』果然恐怖冇藥醫，同埋今次大家帶我挑戰咗海洋公園我最唔敢玩嘅2個項目，但係因為你哋令到我又成就解鎖咗，唔太驚仲覺得幾舒服！大家可以估吓邊兩個項目？仲要一挑戰就挑戰最高係數→坐最尾！」

將恐怖燒鵝妝容公諸於世的Gigi，又問：「大家以後見到我會唔會有陰影？」

Gigi與After Class隊友鍾柔美合照。 與Yumi(左)、Venus(右)玩得非常開心。 不戒意公開燒鵝妝容的Gigi。 Gigi似乎很享受這個恐怖妝扮。
Gigi抱愛腦合照。 玩得非常開心的Gigi。 Gigi寫一埋長文，紀錄與一班《聲夢》隊友暢玩「哈囉喂」。

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