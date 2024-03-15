炎明熹《透光者》MV點擊破百萬 派咖啡與粉絲共度白色情人節(有片)

炎明熹(Gigi)於九展舉行的《Gi-FORCE演唱會》雖已進入倒數階段，昨日(3月14日)是白色情人節，但出名愛錫粉絲的Gigi，在百忙中仍抽空與歌迷一起度過。她現身將軍澳一間咖啡店，化身一日限定店長，除了即場學沖咖啡，更向歌迷及附近街坊派發200杯免費咖啡，親民地與他們逐一合照，場面熱鬧。Gigi表示，「希望可以在白色情人節，帶俾大家一種『甜』，無論大家有冇情人，都想藉著今次呢個機會去多謝支持我嘅所有人，同埋今日有另外一個好消息，就係我嘅新歌《透光者》MV，網上點擊已經破咗一百萬，所以好多謝大家。」

成功炮製 心心拉花咖啡 平日有飲咖啡習慣的Gigi，從未試過用專業手法沖咖啡，當日見她細心聆聽咖啡師講解每個步驟，雖然第一杯親手製作的咖啡拉花圖案未如理想，但再接再厲總算成功，完成一杯心心圖案拉花咖啡，她品嘗自家作品，露出滿意表情，「其實我冇學過沖咖啡，但好多時開工前都會飲咖啡提神，同埋中醫話我啲血行得比較慢，飲咖啡可以促進血液循環，但我唔會飲太多，同埋我屋企係冇咖啡機，所以今日好開心可以嚟學多樣技能。」 化身一日限定「Gi店長」，咖啡店門外等候攞免費咖啡的人龍愈排愈長，要勞動商場保安在現場維持秩序，而當中約有80位幸運的粉絲，經預約可以進入店內，品嘗以Gigi歌名或歌詞命名的特別套餐，包括「Only for me窩夫」，以及「送我一線穿透的光焙茶拿鐵」等等。