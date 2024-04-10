炎明熹19歲生日要開工 化身做白雪公主跟fans開p大展「英雄」本色

昨日(9日)是炎明熹(Gigi)的19歲生日，由於即將在九展舉行一連三場《炎明熹 Gi-FORCE 演唱會 2024》，慶生節目只能在綵排室渡過，但一班音樂和舞蹈團隊非常愛錫Gigi，偷偷地準備了生日蛋糕，與壽星女慶祝。演唱會音樂總監Randy周錫漢率領他的音樂團隊，以及新加入的成員Felix林智樂，送上生日蛋糕與Gigi慶祝。Felix送上金算盤，預祝她可以賺錢買到十層樓。

生日工作中度過一樣開心 晚上，壽星女再到排舞室練舞，舞蹈總監林文輝老師亦與舞蹈員準備了生日蛋糕，還在生日蛋糕寫上「炎師傅 生日快樂」，原來因為Gigi在演唱會打後空翻，練「舞」如同練「武」，因而被大家稱她為「炎師傅」。演唱會團隊上下對Gigi痛愛有加，壽星女亦坦言沒有預料會一天之內收到兩個生日蛋糕，所以份外驚喜。 生日要在工作中渡過，壽星女一點都不介意，內心最在意的反而是自己的演出狀態，她說：「生日正日要band rehearsal，希望有一個好嘅狀態去迎接演唱會，因為早排病過，聲帶未完全回復最好嘅狀態，希望吸引力法則，把聲可以好番晒，個狀態可以一直好到去演唱會之後。」

早前她亦跟四百多位粉絲提早慶祝，而當日的派對以動物為主題，一眾粉絲悉心打扮之餘還安排了連串節目跟偶像賀壽。Gigi則以公主造型亮相，還與粉絲一起玩遊戲，眾人打成一片，氣氛非常熱鬧。由於Gigi開騷在即，為免出現健康問題，眾人在活動上都戴上口罩。 談到為何會以公主打扮到場，Gigi說︰「我本身第一個選擇唔係扮公主，但又冇頭緒扮乜，而今次生日會嘅主題係動物派對，好多粉絲都扮動物到場，而我前幾年拍節目有扮過公主，呢個公主本身個角色同動物好好感情，但今次條公主裙設計同上次有少少唔同，某程度都表達到我嘅改變，所以最後決定扮公主。」

為配合派對主題，Gigi更拍攝了一輯以動物為主題的靚相，除了抱著貓貓合照，壽星女更與蜥蜴以及杜比亞蟑螂一起拍照，當日現場回放拍攝花絮，台下的粉絲看到Gigi手持杜比亞蟑螂把玩，還展現開心的笑容，不禁嚇得嘩聲四起。 Gigi在生日會上更跟粉絲一起玩估盲盒遊戲，沒想到台下見到大會安排了兩隻蜥蜴和青蛙讓Gigi觸摸，但壽星女竟然毫不猶豫伸手入箱，非常淡定，而台下觀眾看到箱內的東西時，已經嘩聲四起。然而，最發現這些動物只是仿真度高的玩具，Gigi即擺出一副「沒好氣」的搞笑表情。 Gigi說︰「剛才伸隻手入箱，我真係唔知裡面係乜，亦都唔知入面嘅嘢係生定假，但細個睇電視節目，有見過呢個遊戲，好想可以玩吓，估唔到今日19歲生日會，可以嘗試得到，我都算偏大膽，連我屋企人都話係。」