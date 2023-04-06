炎明熹4月9日生日 粉絲籌備5大應援賀壽活動 打卡地點睇呢度

偶像生日，唔少粉絲都會籌備應援活動祝賀兼做勢。呢個星期日（4月9日）就踏入18歲嘅炎明熹，就有一班fans（Gi炎粉）準備一連串「賀壽」企劃，就連廣告商都出手，規模拍得住向來動員力強勁嘅MIRROR。
應援燈箱
橫版
炎明熹
日期: 31/3 - 13/4 2023 (為期兩星期)
地點: 尖沙咀清真寺附近(K081號燈箱)
直版
炎明熹
日期︰而家至4月13日
地點︰全港50個打卡地點，包括Gigi就讀嘅學校附近位置！
- 太子 彌敦道784號大生銀行大廈外
- 尖沙咀 梳士巴利道 K11 Musee 對面
- 太子 界限街警察體娛會對外
- 旺角 亞皆老街近中華電力
- 旺角 亞皆老街近中華電力
- 旺角 亞皆老街先達廣場對外
- 旺角 亞皆老街先達廣場對外
- 尖沙咀 漆咸道南科學館對外
- 尖沙咀 彌敦道清真寺對外
- 尖沙咀 彌敦道柏麗大道對外
- 太子 彌敦道760號聯合廣場對外
- 油麻地 彌敦道香港汽車會對外
- 佐敦 加士居道拔萃女書院對外
- 九龍灣 宏照道19號金利豐國際中心
- 觀塘 裕民坊16號
- 沙田 桿杆莆街沙田大會堂對外
- 旺角 太子道西近拔萃男書院
- 美孚 荔枝角道美孚新村4期對外
- 荃灣 青山公路荃灣千色匯對外
- 荃灣 沙咀道荃新天地對面 (戴麟趾夫人診所對外)
- 觀塘 觀塘道388號創紀之城1期渣打中心對外
- 沙田 白鶴汀街帝都酒店對外
- 沙田 銀城街第一城2期對外
- 沙田 大涌橋路麗豪酒店對外
- 九龍城 太子道東啟德機場對面
- 九龍灣 觀塘道德福廣場對面
- 佐敦 加士居道南九龍法院對外
- 九龍灣 觀塘區九龍灣宏照道麗晶花園第13座外
- 鑽石山 鑽石山大磡道南蓮園池訪客停車場外
- 太子 太子道西近水渠道公園
- 新蒲崗 新蒲崗太子道東采頤花園第8座對開
- 新蒲崗 譽．港灣對面
- 荃灣 青山公路南豐中心對面
- 觀塘 佐敦谷振華道佐敦谷遊樂場外
- 觀塘 觀塘區油塘鯉魚門道聖安當女書院及鯉魚門道遊樂場外
- 荃灣 大河道近海壩街 (向荃灣西方向)
- 荃灣 青山公路荃灣千色匯對外
- 旺角 界限街啟基學校對外
- 將軍澳 重華路厚德商場對外
- 觀塘 觀塘道APM 對面
- 觀塘 觀塘道美亞工業三號站對外
- 旺角 海泓道柏景灣對外
- 沙田 桿杆莆街沙田大會堂對外
- 元朗 朗日路元朗輕鐵站對面 (最右)
- 新蒲崗 太子道東近Mikiki商場對外
- 九龍城 太子道東近富豪東方酒店
- 屯門 鄉事會路大會堂對外 (巴士總站入面)
- 將軍澳 將軍澳寶豐路新都城2期對外
- 荃灣 大河道近海壩街 (向荃灣地鐵站方向)
- 九龍灣 觀塘道德福廣場對面
唱K生日主題房
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免費坐主題巴士
炎明熹
Gi炎粉唔止包起一架巴士做應援廣告，Gigi生日當日坐呢架車仲唔駛俾錢！
日期：4月9日(星期日)
車牌：VB6984 (只此一架免費)
路線：九巴1A
快餐店優惠
Gigi有份代言嘅快餐店，為佢地嘅積分會員特設「18蚊食雞髀」優惠，另外點雞髀套餐仲有Gigi 特別版 $10現金優惠券可以下次使用。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈