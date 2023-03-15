炎明熹A0旁觀者唱慘情歌《大開眼界》 拒為愛情無底線妥協 (有片)

炎明熹(Gigi)於昨日(14日)白色情人節推出苦情歌《大開眼界》，以A0旁觀者身份唱出愛情中的苦澀，提醒大家別為愛情而無限退讓，最終失去自己，更親手為這段愛情劃上句號。Gigi認為，「愛情入面除咗有sweet嘅moment，亦都有令人痛心時刻，首歌係提醒大家唔好因為愛而迷失自己，太忍讓其實都會為另一半帶嚟壓力。」Gigi出道至今已推出多首歌曲，一眾Gi炎粉都關心偶像何時推出CD？Gigi表示公司會有安排，懇請大家耐心靜候。

一味付出 太過卑微

17歲仍然求學的Gigi，未嘗初戀滋味，但仍能唱出愛情的扎心時刻，她指一切都要歸功於作詞人曰云，其中一句「而最終討得你的歡喜/漸漸地淡忘自己/難道變做了你/世界都只得你」，道出為另一半不斷更改下調自己底線的卑微愛情，Gigi說：「填詞人有同我講，講完我明白少少道理，睇完成個故事，認為唔可以太過於卑微，唔可以一味去付出，因為只要嗰個人鍾意你嘅話，係唔會要你咁樣做。」她想像到將來若是遇上自己很愛很愛的人時，也會願意為對方作出妥協修改底線，不過若然對方要自己一再更改底線，是時候反省，想清楚對方是否真的喜歡自己，Gigi理性地指出，「因為咁樣會覺得自己太過卑微，只係自己去付出，而唔係大家一齊去付出，如果佢係足夠愛我嘅話，咁改嘅應該係佢而唔係我。」