炎明熹Boxing Day到護老院送暖 專程學扭波𠱁老友記

炎明熹(Gigi)帶同後援會義工隊於本周二(26日)去探訪護理安老院，為住院舍的老友記帶來歡樂及送上節日祝福。當日有30多位老友記出席，為了讓一班老友記開心，Gigi與十位義工同佢哋一齊唱歌，當唱到《漫步人生路》及《喜氣洋洋》時，現場更有老友記出來同Gigi拖住手一齊跳舞，氣氛非常高漲！

由於不少老友記都有看電視，聽過Gigi的歌曲，當Gigi現身時，有老友記搞笑說︰「哦，妳就係炎姑娘！」，場面非常搞笑。此外，Gigi更化身小導師，教老友記玩小遊戲，先親身為他們示範，繼而從旁鼓勵，老友記完成遊戲更會得到Gigi送上小禮物。