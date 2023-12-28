炎明熹Boxing Day到護老院送暖 專程學扭波𠱁老友記

炎明熹(Gigi)帶同後援會義工隊於本周二(26日)去探訪護理安老院，為住院舍的老友記帶來歡樂及送上節日祝福。當日有30多位老友記出席，為了讓一班老友記開心，Gigi與十位義工同佢哋一齊唱歌，當唱到《漫步人生路》及《喜氣洋洋》時，現場更有老友記出來同Gigi拖住手一齊跳舞，氣氛非常高漲！
由於不少老友記都有看電視，聽過Gigi的歌曲，當Gigi現身時，有老友記搞笑說︰「哦，妳就係炎姑娘！」，場面非常搞笑。此外，Gigi更化身小導師，教老友記玩小遊戲，先親身為他們示範，繼而從旁鼓勵，老友記完成遊戲更會得到Gigi送上小禮物。
Gigi更為今次探訪活動，事前去學扭氣球，將她的心意送比一班精靈可愛嘅老友記。Gigi更加發揮她的創意，為蝴蝶及兔仔造型的氣球畫上圖案，又在元寶造型的氣球上寫上龍馬精神等祝福語送俾老友記。除了送上氣球，她與fans們都準備了禮物包給他們，短短兩小時的相聚，令老友記非常難忘，更希望炎姑娘同義工們下次再來探他們。
Gigi表示在她小學時亦有到老人院探訪，但今次是第一次參與由自己後援會主辦的老人院探訪活動，見到一班老友記健康開心，自己亦希望出一分力。很感激後援會義工隊多次自發舉辦好多不同類型慈善活動，並希望自己日後可以抽到更多時間參與慈善活動。