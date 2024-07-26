為你鍾情｜黃劍文翻唱張國榮金曲有壓力 鄭俊弘盼帶愛兒海外巡演

黃劍文、葉巧琳、鄭俊弘即將演出音樂劇《為你鍾情》(Café I Do - The Leslie Cheung Musical)，近日除了忙於綵排外，亦為音樂劇四出宣傳。黃劍文表示翻唱張國榮金曲有壓力，幸而角色以「哥粉」形式出現，所以不會被比較下去：「我認識的張國榮是朵力沒法擋，曾經有段時間我迷戀哥哥，知道沒人可以演『他』本人，今次以向哥哥致敬的心態，令心中的擔憂一掃而空，加上有足夠時間綵排應該沒問題，希望透過呢部劇可向年輕樂迷宣揚哥哥文化，傳承哥哥的精神。」

葉巧琳認為投入角色最重要，以粉絲角度演繹不怕被比較：「女性唱哥哥的金曲的確沒太大壓力，但只要投入角色應該沒問題，想表達我鍾意哥哥，心態是很重要！」劇中她與黃劍文有感情線，葉巧琳更劇透被對方暗戀！劍文笑言劇中正準備「出手」追求，角色的性格比現實中更大膽：「現實中自己都未照顧好自己，很難照顧到別人！但在劇中就不斷錯失機會，感情線其實在劇中不是佔很大部份。」

自爆唱 《 MONICA 》尷尬事

鄭俊弘自小已是「哥迷」，在家中曾模仿唱《MONICA》：「我第一首識唱嘅流行曲就係呢首，當時以為屋企冇人所以扮佢，點知原來舅母一直在看，我覺得很尷尬躲在一邊哭！直到參加歌唱比賽會唱哥哥的歌、音樂會會翻唱金曲，所以我覺得很興奮，反而沒太大壓力。」

音樂劇舉行在即，但眾人未「未演出、先興奮」，鄭俊弘仲期待眾人巡迴公演：「最好去美加、東南亞、非洲等等，可以帶埋兒子一齊去，我相信哥哥的粉絲遍佈全球，去到哪裏都會有人想紀念他。」