為動畫《元素大都會》配音 軒公嘲Serrini口音似外籍人士

迪士尼Pixar暑假原創動畫《元素大都會》(Elemental)，將以水、火、土和空氣為元素，創作一齣物極大作反新世界動畫。為了突出不同元素之間的水火不容，粵語版配音請來張敬軒和Serrini合作，聲演主角水先生劉滴水(阿水)和火小姐苗小焰(小焰)。
笑Serrini身材似保鑣
首度合作的軒公與Serrini，未合作已經焫㷫對方，軒公指Serrini的唱腔就像一個歌唱家，言語間一提起林家謙，即秒速焫著Serrini，更激到她掉公仔落地。到點評配音方面，軒公攻擊力再升級，「Serrini說話有外籍口音。」成功再次焫著Serrini。
問到想像假如對方是自己情人，軒公直指Serrini好Annoying (令人煩厭)，以為可以直接焫㷫對方成為終極贏家，誰不知Serrini雞啄唔斷不斷反駁稱：「作為情人，我會保護他的。」但反遭軒公反擊：「一看身型就知道是Serrini保護我！」
軒公再展按摩絕技
席上需要兩人鬥快令對方流出一滴眼淚，二人施展混身解數，既有埋身肉搏，又有玩羽毛，Serrini即場為軒公進行口腔檢查，場面相當惹笑。而軒公則重施故技，繼「軒公敲碗」的按摩師初體驗為阿正捽腳指後，今次用按摩工具同樣令Serrini大呼小叫，但她不止沒有滴眼水，反而是不禁說出：「好舒服呀，好舒服呀！」，二人不但沒有互相焫着，反而笑聲不斷。