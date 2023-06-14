為動畫《元素大都會》配音 軒公嘲Serrini口音似外籍人士

迪士尼Pixar暑假原創動畫《元素大都會》(Elemental)，將以水、火、土和空氣為元素，創作一齣物極大作反新世界動畫。為了突出不同元素之間的水火不容，粵語版配音請來張敬軒和Serrini合作，聲演主角水先生劉滴水(阿水)和火小姐苗小焰(小焰)。

笑 Serrini 身材似保鑣

首度合作的軒公與Serrini，未合作已經焫㷫對方，軒公指Serrini的唱腔就像一個歌唱家，言語間一提起林家謙，即秒速焫著Serrini，更激到她掉公仔落地。到點評配音方面，軒公攻擊力再升級，「Serrini說話有外籍口音。」成功再次焫著Serrini。

問到想像假如對方是自己情人，軒公直指Serrini好Annoying (令人煩厭)，以為可以直接焫㷫對方成為終極贏家，誰不知Serrini雞啄唔斷不斷反駁稱：「作為情人，我會保護他的。」但反遭軒公反擊：「一看身型就知道是Serrini保護我！」