為年輕人提供獨立生活空間 劉太甘比鼓勵青年自我增值

華人置業集團與劉葉淑婉紀念慈善基金，合作推出的「仲學舍」，致力為為18至30歲的香港在職或自僱青年人，提供獨立生活空間。首批宿生現已入伙，昨日富商劉鑾雄太太劉陳凱韻(甘比)，特別到仲學舍迎新聚會，與青年宿生真情對話，甘比說：「好高興能與仲學舍的青年宿生對話，了解宿生的新生活。集團透過仲學舍幫助青年人擁有自己的獨立生活空間，並鼓勵青年宿生勇於嘗試，將興趣發展為事業，並以自己能力幫助別人，發揮青年力量，回饋社會。我們期望未來與大家一起努 力，共同為深水埗建設一個更和諧美好的社區。」