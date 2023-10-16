為年輕人提供獨立生活空間 劉太甘比鼓勵青年自我增值

華人置業集團與劉葉淑婉紀念慈善基金，合作推出的「仲學舍」，致力為為18至30歲的香港在職或自僱青年人，提供獨立生活空間。首批宿生現已入伙，昨日富商劉鑾雄太太劉陳凱韻(甘比)，特別到仲學舍迎新聚會，與青年宿生真情對話，甘比說：「好高興能與仲學舍的青年宿生對話，了解宿生的新生活。集團透過仲學舍幫助青年人擁有自己的獨立生活空間，並鼓勵青年宿生勇於嘗試，將興趣發展為事業，並以自己能力幫助別人，發揮青年力量，回饋社會。我們期望未來與大家一起努 力，共同為深水埗建設一個更和諧美好的社區。」
提供活動及服務供年輕人參與
很多香港家庭，居住在狹窄的環境，仲學舍提供獨立空間，宿生可利用公餘時間增值自己，因為仲學舍為青年宿生提供一系列個人發展的活動及義工服務，包括自我增值的理財、ChatGPT、中醫調理和資訊科技等，社區參與則有秀樺廚房社企餐廳和探訪醫院長者等，個人發展方面，則有毛冷鈎織、烹飪、攝影、音樂、花藝和室內園藝等。
仲學舍自推出以來申請人數眾多，反應熱烈，已經租出約 70%，現尚餘少量宿位，歡迎有興趣人士，透過網上表格https://www.josephshouse.hk/onlineapplication.html 提交申請。