為愛兒Phoenix搞海底主題生日派對 Paris Hilton將動物園搬去自家花園

Paris Hilton以海底生活為主題，為愛兒Phoenix搞生日派對。

42歲荷李活名人兼女演員Paris Hilton，剛剛為1歲兒子Phoenix舉行了一場豪華生日派對。派對以「海底生活」為主題，Paris Hilton將派對打造成一個新的動物園，不但帶來引孩子們喜愛的動物，包括可愛白兔、小山羊、高貴白馬，還有活潑小雞和綿羊等，這讓兒子的生日派對充滿生氣和歡樂。 派對現場運用各種顏色氣球，和魚形氣球裝飾，營造出繽紛多彩的海底世界。《美人魚》電影的原聲配樂歌曲，在派對中甜美響起，讓參加者彷彿置身在夢幻的海底王國。Paris Hilton則以獨特時尚風格亮相派對，穿著一襲迷人的藍色長裙，配上白色墨鏡和華麗公主王冠，手上則攜帶著一個時尚的CHANEL包包，兒子則穿FANDI的白色襯衫和卡其色長褲，戴著可愛帽子，得意極了。

在派對上Paris Hilton非常自豪，能有兒子Phoenix。