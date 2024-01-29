為愛兒Phoenix搞海底主題生日派對 Paris Hilton將動物園搬去自家花園

42歲荷李活名人兼女演員Paris Hilton，剛剛為1歲兒子Phoenix舉行了一場豪華生日派對。派對以「海底生活」為主題，Paris Hilton將派對打造成一個新的動物園，不但帶來引孩子們喜愛的動物，包括可愛白兔、小山羊、高貴白馬，還有活潑小雞和綿羊等，這讓兒子的生日派對充滿生氣和歡樂。
派對現場運用各種顏色氣球，和魚形氣球裝飾，營造出繽紛多彩的海底世界。《美人魚》電影的原聲配樂歌曲，在派對中甜美響起，讓參加者彷彿置身在夢幻的海底王國。Paris Hilton則以獨特時尚風格亮相派對，穿著一襲迷人的藍色長裙，配上白色墨鏡和華麗公主王冠，手上則攜帶著一個時尚的CHANEL包包，兒子則穿FANDI的白色襯衫和卡其色長褲，戴著可愛帽子，得意極了。
在派對上，Paris Hilton說出兒子Phoenix滿1歲的感受，她說：「我一生舉辦過許多精彩生日派對，但能為我的小兒舉辦派對，令我非常高興。」她對兒子的愛又溢於言表，她說：「他是美麗天使寶寶，來到我們的生活，給我們帶來無盡的愛和幸福。他是一位珍貴的孩子，已超出了我的夢想。」Paris Hilton又表示，能成為兒子的媽媽是最大的榮幸，「因為有了你，每一天都是無價的禮物。」
Paris Hilton在2021年與作家兼商人Carter Reum結婚。他們於2023年迎來第一位兒子Phoenix，並在同年11月透過孕母迎來了女兒London。Paris Hilton一直以來都是希爾頓酒店的女繼承人，擁有著全球連鎖酒店的財產，其身家高達23億港元。這場豪華生日派對，不僅是慶祝Phoenix 1歲生日，更彰顯Paris Hilton對母親這個新角色的喜愛，和她對家庭的珍惜。