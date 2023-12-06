為拍《大指揮家》扮音樂人 李英愛學拉小提琴與指揮

韓國視后李英愛主演的懸疑驚悚韓劇《大指揮家：弦上的真相》(Maestra)，將於本周六於Disney+首播。劇組今日於首爾一間酒店舉行發布會，李英愛大談接拍此劇的原因，「接拍《大指揮家》這部作品，理由在於音樂，因為過往韓劇中從未出現過女指揮家的角色，所以我很想拍這部劇，並希望與優秀的演員與導演共事。」
《大指揮家：弦上的真相》故事講述李英愛飾演的小提琴家車世音，將琴弓換成指揮棒，從首爾到紐約，逐步成為一名蜚聲國際的指揮家，在事業取得莫大成就後，突然被神秘人威脅，要將她一直隱藏的過去公諸於世。李英愛說，去年11月就開始投入拍攝練習。「車世音曾是小提琴家，劇中會有演奏小提琴的戲份，所以我需要練習演奏和指揮。」
此劇改編自法國著名電視劇《Philharmonia》，由Studio Dragon製作，洪貞熙擔任編劇，《共感頻率》、《謊言的謊言》的導演金正權執導。過往曾以古典音樂指揮家為主角的韓劇中，以金明民2008年主演的《貝多芬病毒》最為人熟識。李英愛表示，「《貝多芬病毒》很優秀，但播出已有很久了，之後有關指揮家或古典音樂的劇集不多。我十分有自信，《大指揮家：弦上的真相》的演員和導演今次發揮良好，敬請觀眾期待。」