為拍《大指揮家》扮音樂人 李英愛學拉小提琴與指揮

韓國視后李英愛主演的懸疑驚悚韓劇《大指揮家：弦上的真相》(Maestra)，將於本周六於Disney+首播。劇組今日於首爾一間酒店舉行發布會，李英愛大談接拍此劇的原因，「接拍《大指揮家》這部作品，理由在於音樂，因為過往韓劇中從未出現過女指揮家的角色，所以我很想拍這部劇，並希望與優秀的演員與導演共事。」

《大指揮家：弦上的真相》故事講述李英愛飾演的小提琴家車世音，將琴弓換成指揮棒，從首爾到紐約，逐步成為一名蜚聲國際的指揮家，在事業取得莫大成就後，突然被神秘人威脅，要將她一直隱藏的過去公諸於世。李英愛說，去年11月就開始投入拍攝練習。「車世音曾是小提琴家，劇中會有演奏小提琴的戲份，所以我需要練習演奏和指揮。」