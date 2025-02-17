為江若琳製造驚喜俾老公 泳兒感動到喊埋一份

早前泳兒 （Vincy）找來江若琳（Elanne）拍攝情人節短片，為Elanne製造情人節驚喜給老公蕭唯展（Oscar）。 炮製驚喜前，Vincy跟Elanne更特別約出來開會，先了解Oscar的習性。

多數女生或多或少都有點儀式感，當Vincy問Elanne時，她坦言自己是「零儀式感」，更指老公Oscar同樣沒有，Vincy十分驚訝，「你唔會嬲㗎？」Elanne坦言：「少嬲囉，口講話：『唔嬲、唔駛啦。』心裏面就反晒眼。拍拖頭一年就有嘅，哈哈，之後就冇啦。」 Vincy追問她喜歡Oscar甚麼，Elanne指喜歡他「夠現實」，「好踏實嘅，佢嗰啲浪漫同埋情趣係得我一個人會明白，所以佢應該係溝唔到其他女人嘅，哈哈。情人節我哋冇plan㗎。」然後Vincy開始試探Oscar是否會猜到驚喜，Elanne笑說：「佢係唔醒目，因為佢係知道我係從來唔會做任何嘢，佢應該係諗唔到嘅，以佢嘅智商。」

一切準備就緒，原來驚喜是Camping，又與Vincy一齊煲了Oscar喜歡吃的臘味糯米飯、蛇羹，又於營地上掛了多張Elanne跟Oscar的合照、一家三口的合照，再加上燈飾，既溫馨又浪漫。當Oscar到達營地見到Vincy時，平淡地說：「喂，好耐冇見喎。」原來較早前Elanne已露出馬腳，Oscar問她當日有甚麼工作時，Elanne一時說拍賀年訪問、一時又說要回公司開會。 當Vincy回到露營車上跟Elanne準備糯米飯時，獨留在外的Oscar說：「呢啲環境我懷疑個仔已經出現埋㗎啦喎。好嘢呀，今日啱啱係最凍，出咗呢個寒冷天氣警報，俾咗呢個驚喜係非常之難忘嘅。」隨後，Vincy跟Elanne送上糯米飯及蛇羹，又播出他們一家三口的短片，三人看到眼濕濕，Vincy見Elanne喊出來，自己也忍不住喊了起來，最後更帶來二人一歲的兒子Owen，整個驚喜圓滿結束。

問到Vincy籌備這個企劃原因，她指雖然自己並非典型的sweet女生，但卻是一個喜歡給朋友或另一半驚喜的人，「我係一個行動型嘅女朋友，所以今次都想將我呢個好鍾意俾surprise人嘅一個喜好，送俾一啲圈中嘅情侶好朋友。」播片時，Vincy自己都喊埋一份，她謂自己是一個很容易被其他人情緒感染的一個人，「同埋條片個background music係我首新歌《無糖可樂》，聽番原來係有咁大威力，夾番落去一啲溫馨嘅畫面度，個威力好大，我覺得成件事係觸動到我。」