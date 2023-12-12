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娛樂
2023-12-12 22:30:00

為無痛HPV自助尿液測試拍MV 麥明詩新歌上架兩周獲55萬點擊

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生活

《YES WEE CAN》獲55萬點擊率，麥明詩非常高興。

麥明詩與本地一間生物科技公司合作推出MV《YES WEE CAN》，在網上推出未夠兩星期，已超過55萬點擊率，不過她初試啼聲並非為加入樂壇，她說：「我知道有此成績當然開心，但我絕對唔係想出道做歌手，而係希望推動女士們關注預防子宮頸癌。香港研發的INDICAID妥析HPV尿液測試，以嶄新科技為女士們提供一個無痛、無尷尬的方式，透過自我尿液採樣，令大家更加自主，更加積極，了解到自己身體狀況。」

《YES WEE CAN》MV

麥明詩指，當知道今次係一個革新科技，就決定豁出去用破格方式演繹，以歌舞形式去做呈現，從未試過展現自己歌喉的她，只會在屋企沖涼時唱歌。當得悉MV點擊率已逾55萬，她說：「好感動呀！多謝大家喜愛，覺得自己好滑稽，幾搞笑嘅，自己睇都有少少尷尬，可能亦令到大家有啲尷尬嘅感受，見到我會唔會好難頂咁呢 ? 而其實我一直都會敢於作新嘗試，因為這是保持年輕嘅方法，千祈唔好太過慣性，一定要跳出自己嘅舒適圈，所以今次嘅新嘗試我係好開心。」

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雖然新曲只有1分鐘，麥明詩希望下次MV可以更長。

 

在分享會上，麥明詩稱很關心自己健康，所以也會定期進行子宮頸癌檢查。作為用家親身分享，她認為尿液檢測非常方便。「呢個產品可以測到常見高風險同低風險致癌HPV病毒，方便、舒適、免麻煩，希望姊妹們保護自己，同我一樣，自己健康自己掌握，自己做好檢測。」

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麥明詩這個W字手勢，代表大家要關注自己健康。

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