為無痛HPV自助尿液測試拍MV 麥明詩新歌上架兩周獲55萬點擊

《YES WEE CAN》獲55萬點擊率，麥明詩非常高興。

麥明詩與本地一間生物科技公司合作推出MV《YES WEE CAN》，在網上推出未夠兩星期，已超過55萬點擊率，不過她初試啼聲並非為加入樂壇，她說：「我知道有此成績當然開心，但我絕對唔係想出道做歌手，而係希望推動女士們關注預防子宮頸癌。香港研發的INDICAID妥析HPV尿液測試，以嶄新科技為女士們提供一個無痛、無尷尬的方式，透過自我尿液採樣，令大家更加自主，更加積極，了解到自己身體狀況。」

▲ 《YES WEE CAN》MV ▲ 麥明詩指，當知道今次係一個革新科技，就決定豁出去用破格方式演繹，以歌舞形式去做呈現，從未試過展現自己歌喉的她，只會在屋企沖涼時唱歌。當得悉MV點擊率已逾55萬，她說：「好感動呀！多謝大家喜愛，覺得自己好滑稽，幾搞笑嘅，自己睇都有少少尷尬，可能亦令到大家有啲尷尬嘅感受，見到我會唔會好難頂咁呢 ? 而其實我一直都會敢於作新嘗試，因為這是保持年輕嘅方法，千祈唔好太過慣性，一定要跳出自己嘅舒適圈，所以今次嘅新嘗試我係好開心。」