為血癌彌留父親最後演唱《離散聚》 趙善恆：你係全世界最好叻嘅爸爸

ToNick主音趙善恆昨日(10日)在社交平台以「給爸爸」為題撰文，悼念因血癌病逝的父親，他寫道，「謝謝你的養育之恩，謝謝你的教誨，謝謝你，讓我喜歡上音樂和電影，你把我們一家都照顧得很好，現在你不需要再受病痛之熬了。」 為免失場 忍著悲痛表演 恆仔多謝隊友的體諒和家人的支撐：「昨晚(9日)，作為ToNick主音，我有責任站上台，兄弟們很好，說我應該留在家人旁，但我知道自己不能失場；但，能夠站上台的勇氣，是因為媽媽和妹妹的支持和鼓勵，他們說，爸爸也會想看到我站在台上表演的。」他表示從醫院裏回到家，整理好自己的情緒後，好好表演：「最後，和你們一起給了我爸爸最大的勇氣，讓他安詳地去到另一個地方了，衷心感謝大家；我知道他會在另一個維度，繼續守護着我們這一家，繼續看着ToNick，繼續看着我的作品。」

以 視象直播讓恆爸睇演出 原來恆仔前晚(9日) 在父親於醫院彌留間，忍著悲痛心情參與西灣河協青社「蒲吧」的「蒲吧春季音樂祭 2023」的演出， 他演唱熱播劇集《和解在後》的主題曲《記得梳頭》後，為自己不在狀態而致歉，透露母親與妹妹正在醫院陪伴著患血癌的父親，而工作人員正以視象直播讓恆爸觀看演出，故此要求台下觀眾亮起手機或開Live，讓更多人聽到他的一番話，「我有一個好好爸爸，我有一個好好嘅屋企，我有一個好好嘅媽咪，我有一個好好嘅妹妹，爸爸幾年前患咗血癌，呢幾年媽媽照顧得佢辛苦，多謝媽咪，辛苦晒你。我爸爸好犀利，入過幾次深切治療部都出番嚟，妹妹都好犀利，因為我工作好忙，佢幫我處理屋企嘅事，我爸爸而家瞓咗喺醫院，佢仲好努力支撐住自己，媽咪同妹妹陪住佢，我想同爸爸講，多謝你一直支撐我哋，多謝你生我出嚟，多謝你照顧得我哋咁好，你好叻，你係全世界最好叻嘅爸爸。」 約定喺第二個地方再見 恆仔跟爸爸說：「你可以好proud去一個再好啲嘅地方，睇住我睇住屋企，因為，你個仔金像獎又攞埋，而家電視劇男主角又做埋，你應該好proud好proud，你放心，我會好好照顧媽咪同妹妹，我唔想見到你繼續咁辛苦，所以，送呢首歌畀你，希望我哋好快喺第二個更加好嘅地方相遇，老竇你放心，我有全世界最好band，全世界最好朋友同事，全世界最好觀眾，所以爸爸你要放心，我一定會好好，我同媽咪妹妹都好錫你好愛你，我哋送呢首歌畀你，我哋約定喺第二個地方再見。」接著他演唱《離散序》，讓病榻中的恆爸最後一次欣賞兒子表演。