為避路蘭億萬作品《奧德賽》 《蜘蛛俠4》延遲兩周上映

湯姆賀倫(Tom Holland)主演的《蜘蛛俠4》(Spider-Man 4)，Sony昨日宣布上映日期將延後一周。Sony影業22日稱，《蜘蛛俠4》的上映時間，從2026年7月24日，延後一周至7月31日上映。 外界估計Sony將《蜘蛛俠4》日延遲上映，是因為主角湯姆賀倫演出大導演路蘭(Christopher Nolan)的《奧德賽》(The Odyssey)，於2026年7月17日上映，為免出現演員自己打自己的情況出現，所以決定延遲上映《蜘蛛俠4》。據悉，由環球影業發行的《奧德賽》，投資金額達2.5億美元，是路蘭執導以來最貴作品，除有湯姆賀倫演出，還有麥迪文(Matt Damon)、安妮夏瑟薇(Anne Hathaway)、Zendaya及羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)等紅參演，陣容強勁。

而Sony對外宣稱推遲《蜘蛛俠4》上映，是因為確保電影能夠在足夠多的IMAX影院播出。據《Variety》報道，「Sony希望在IMAX和其他高端大銀幕上，發布新版《蜘蛛人》，就像之前的漫威漫畫改編的電影一樣。」報道又指「隨著《蜘蛛人4》推遲上映，《奧德賽》現可有檔期上映兩周，而不會有其他影片爭奪IMAX院線的檔期。」