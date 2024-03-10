為防騙應援音樂會獻唱 ToNick薛家燕「至尊騙曲」提醒市民防詐騙

ToNick、per se、Serrini及薛家燕今日(10日)出席「恒生銀行防騙應援音樂會」，除了分享防騙貼士，又分別演繹其「至尊騙曲」，以歌曲拆穿騙徒手法，喚醒大眾防騙意識。
「恒生銀行防騙應援音樂會」在中環街市舉行，除了表演嘉賓外，更請來香港金融管理局副總裁阮國恒及恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵到場支持。
在音樂會上，4個音樂單位分別唱出6首「至尊騙曲」，包括ToNick的《長HACK廝守(真心不騙版)》和《N.O.R.I$.K(幻想破滅版)》、Serrini的《來電安全隱患》和《網購真美(100%正貨版)》、per se的《粉碎糖心TRAP》，以及薛家燕的《皆大歡喜(全家都好幸福版)》。
恆仔向Ivy So致歉
ToNick冒雨演繹了兩首歌曲，恆仔笑言雖然正下著雨，但仍很開心，又透露最近正忙於為4月6日舉行的演唱會作準備。提到早前他出po透露經歷了一段不開心的日子，當中談及前女友「小花」譚杏藍，及後「小花」出po回應。他表示未有看到對方的內容，「之前睇戲見到Ivy So，同佢講咗唔好意思。Ivy話同我拍戲拍得好開心。」問恆仔會否透露現任女朋友的事宜，他笑言：「遲啲會講，好快公布。」