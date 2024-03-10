為防騙應援音樂會獻唱 ToNick薛家燕「至尊騙曲」提醒市民防詐騙

在音樂會上，4個音樂單位分別唱出6首「至尊騙曲」，包括ToNick的《長HACK廝守(真心不騙版)》和《N.O.R.I$.K(幻想破滅版)》、Serrini的《來電安全隱患》和《網購真美(100%正貨版)》、per se的《粉碎糖心TRAP》，以及薛家燕的《皆大歡喜(全家都好幸福版)》。

恆仔向 Ivy So 致歉

ToNick冒雨演繹了兩首歌曲，恆仔笑言雖然正下著雨，但仍很開心，又透露最近正忙於為4月6日舉行的演唱會作準備。提到早前他出po透露經歷了一段不開心的日子，當中談及前女友「小花」譚杏藍，及後「小花」出po回應。他表示未有看到對方的內容，「之前睇戲見到Ivy So，同佢講咗唔好意思。Ivy話同我拍戲拍得好開心。」問恆仔會否透露現任女朋友的事宜，他笑言：「遲啲會講，好快公布。」