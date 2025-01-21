為《紅十字會定向挑戰》宣傳 Lolly Talk：愈多女團是好事

第三屆《紅十字會定向挑戰》將於3月1及2日在九龍東進行，日前Lolly Talk全員為活動拍攝宣傳影片。成員吳倩怡(Sinnie)和劉綺婷(Yanny)透露，去年已參加過香港紅十字會的「在乎你我他」活動。 Sinnie自嘲孤陋寡聞，直到親身接觸後，才知道香港紅十字會除了在香港，還在世界各地提供援助服務，並支援大眾的心理健康。她表示：「香港人生活在這麼急促的城市裡，很多人都有亞健康(慢性疲勞症候群)，真的需要關注情緒上的問題。我和Yanny都容易焦慮，尤其是在重要表演前，當時紅十字會的心理支援服務人員教我們緩解情緒的方法幫助了我們，還可以分享給其他人。」Yanny補充說：「他們教我們在有壓力的時候使用腹式呼吸，學會做個聆聽者，聽聽別人的需要，其實已經幫助了很多。」

阿蛋自稱「路痴王」 雖然Lolly Talk從未以團隊形式體驗定向活動，但成員黃詠霖(阿蛋)小時候參加過不少野外定向活動。她表示：「好好玩、好開心，可以四圍跑。記得有一次我們在夜晚的森林進行野外定向，當時我還小，又怕黑又怕蟲，森林裡很黑，只能用手電筒照明。當我摸到樹的時候，卻碰到了一隻粗大的蟲，嚇得我大叫，最後還要其他隊友幫我完成任務。」阿蛋笑言，現在已經不再害怕。

至於隊員中誰是「路痴王」，曾美欣(Mei Mei)認為自己和Yanny最認得路。她說：「另外六個妹豬就不太認得路，因為平時我們旅行都由我和Yanny做人肉導航。但如果我們去工廠區開工，就全都變成路痴了，因為那些路和門口太相似，搞到我們經常走錯路。」

赴韓國拍旅遊節目 Lolly Talk去年完成了數字系列的作品，並推出了首張專輯。今年的目標是創作更多音樂和不同內容。陳紀澄(Tania)表示：「我們都想和不同人合作，看看能產生甚麼新火花。踏入第三年，我們希望展現更成熟、更有魅力的女團形象。」她們還表示，去年曾多次前往台灣拍攝節目或出席活動，今年希望有機會到韓國。鄭芷淇(Elka)分享她最期待的畫面：「最好可以拍旅遊節目，然後品嘗韓國美食，瘋狂購物，那就太棒了！」 女團招募屬好事 對於有傳將有多個女團誕生，郭曉妍(Ahyo)認為這是好事。她表示：「這代表在女團的道路上，有越來越多的同行者陪我們一起拼搏、一起努力。看到一大班女孩參加招募，為夢想團結奮鬥，整件事都充滿能量，希望有越來越多不同的可能性，大家一起玩！」