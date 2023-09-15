為「TASTE x FRESH新鮮生活」海怡店剪綵 劉穎鏇 何廣沛順度選購中秋美食禮品

聯乘概念超市「TASTE x FRESH新鮮生活」，今日首度進駐港島南區，選址鴨脷洲海怡廣場西座3樓開業，佔地近20,000呎的概念店，呈獻超過13,000款來自本地及世界各地的全新產品及新鮮食材，當中包括超過2,000款全港獨家產品外，更設有多個極受歡迎的特色主題專區，包括從韓國搜羅多款大熱產品的「K x P Mart」韓國專區、為咖啡愛好者而設的咖啡專區「Coffee House」等。

何廣沛、劉穎鏇為「TASTE x FRESH新鮮生活」海怡店剪綵活動。

Tiffany 中秋食得健康 人氣花旦劉穎鏇(Tiffany)、何廣沛(Matthew)齊齊擔任剪綵嘉賓，被網民譽為「最強body」的Tiffany，坦言不會因顧慮身材而放棄中秋美食：「雖然自小在外國長大，但父母一直堅持跟足傳統慶祝各個中式節日，而中秋更是我最愛的節日之一，除了月餅外，我還愛配搭多款不同的應節水果，以及香濃的茶茗，解膩之餘亦比起只吃月餅更為健康。今日難得來到一應俱全的『TASTE x FRESH 新鮮生活』，首先一定會預先購買保質期較長的食品和飲品，然後待中秋前夕再來選購新鮮水果。」

何廣沛反傳統過日韓中秋 何廣沛即場與Tiffany大唱反調，表示不愛年年跟足中式傳統：「我愛以不同的方式慶祝傳統節日，有時會參考鄰近國家如日本、韓國等的慶祝方式，例如日本於中秋會飲『月見酒』，即是賞月時喝的酒，韓國的傳統中秋食物是『煎餅年糕』而非月餅等，感受不一樣的風情。」精明的Tiffany立即看破何廣沛出席活動的目的：「『TASTE x FRESH 新鮮生活』海怡廣場概念店設有多個特色主題專區，包括亞洲美食專區和環球美酒專區等，你此行無非亦是想趁機大肆搜羅中秋美酒佳餚？」何廣沛立即為Tiffany送上高帽：「果然是港姐出身，美貌與智慧並重！」引得Tiffany滿意地甜笑。

新劇中飾演中醫師的何廣沛直言拍劇時學習到很多中醫學的用詞及藥材名，所以對概念店的中式保健專區「寶の林」特別感興趣：「我現在對中式的保健養生算是有點認識，今日打算要選購『寶の林』的即食湯包，滋補又方便，非常適合我們藝人又長又不穩定的工作時間。」Tiffany聽畢馬上表示要跟他一起選購湯包作為中秋送禮佳品。