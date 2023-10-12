為Jennie一曲推出兩MV BLACKPINK續約有望(內有MV)

當全球樂迷與業界人士，正關注BLACKPINK與YG娛樂會否續約時，其實雙方的細微舉動，已經猜測到最終結果。YG娛樂本月就為成員Jennie的個人單曲《You & Me》，推出了兩個MV，包括最新見街的現場演唱爵士版MV。

Jennie 挑戰爵士編曲 這個爵士版《You & Me》MV，其實早在今年6月CHANEL於日本的時裝騷裡，Jennie已經現場獻唱個一次。新MV已滿月為背景，展現出Jennie獨特的嗓音，和極富情感的演唱風格，將原曲賦予了全新的韻味，給歌曲帶來了一種迷人的優雅和浪漫。Jennie嗓音在這首歌中表現出色，她深情演唱方式，將歌曲中情感細膩地傳達給觀眾。不但音色獨特，而且充滿力量，同時又充滿柔情，令人陶醉其中。舞台上展現出的自信和魅力，將觀眾帶入了一個充滿情感和共鳴的音樂世界。 ▼Jennie《You & Me》爵士版MV▼