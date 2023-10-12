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娛樂
2023-10-12 21:58:48

為Jennie一曲推出兩MV BLACKPINK續約有望(內有MV)

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Jennie曾於CHANEL的日本時裝騷裡，現場獻唱《You & Me》爵士版。

當全球樂迷與業界人士，正關注BLACKPINK與YG娛樂會否續約時，其實雙方的細微舉動，已經猜測到最終結果。YG娛樂本月就為成員Jennie的個人單曲《You & Me》，推出了兩個MV，包括最新見街的現場演唱爵士版MV。

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MV舞蹈混入芭蕾元素。

Jennie挑戰爵士編曲

這個爵士版《You & Me》MV，其實早在今年6月CHANEL於日本的時裝騷裡，Jennie已經現場獻唱個一次。新MV已滿月為背景，展現出Jennie獨特的嗓音，和極富情感的演唱風格，將原曲賦予了全新的韻味，給歌曲帶來了一種迷人的優雅和浪漫。Jennie嗓音在這首歌中表現出色，她深情演唱方式，將歌曲中情感細膩地傳達給觀眾。不但音色獨特，而且充滿力量，同時又充滿柔情，令人陶醉其中。舞台上展現出的自信和魅力，將觀眾帶入了一個充滿情感和共鳴的音樂世界。

 

 

▼Jennie《You & Me》爵士版MV▼

iTunes 60個國封冠 YouTube 24小時播放率最高

《You & Me》的音源一上架，迅速在全球60個國家和地區的iTunes流行歌曲榜登上冠軍寶座，顯示Jennie的個人魅力，和全球fans的驚人數量。《You & Me》的視頻在YouTube上亦取得了驚人的成績，成為24小時內播放次數最高的MV。全因畫面給觀眾帶來奇妙體驗，將音樂和視覺效果巧妙結合。滿月背景的設計，營造出一種神秘的氛圍，與她的演唱完美融合，使整個表演更加生動而有趣。

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如果不續約，YG肯定不會投入資本，製作這陣容的MV。

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