為Lokman求婚解畫 甄吳露茜開腔談結婚條件

MIRROR隊長楊樂文(Lokman)早前在社交平台在5月20日當天上載一束花的照片，並留言「今次掂晒啦老豆﹗」惹求婚成功揣測。Lokman女友甄吳露茜(Luxi)今日到旺角出席雪糕品牌活動時，首度回應婚訊，笑言是一個美麗的誤會。 Luxi說︰「我都想問點解，張相是520影的，是一個開心小surprise，只是大家都latergram，所以遲一日先貼出來，就有了這個美麗的誤會。其實亦是朋友最近開了花店，他幫襯支持。」

她透露Lokman是有儀式感的人，會在特別日子慶祝，她說：「雖然不會搞大龍鳳，但紀念日會出去食飯，我不需要他日日送花，其實他買雪糕給我，會更開心。」問到有否計劃結婚，她表示雙方已有共識：「順其自然，可能會好ad hoc(即興)，結婚都是靠衝動，暫時沒有這個想法，長輩亦未有給予壓力，根本都冇時間結婚，大家都唔急。」