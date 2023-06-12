為Lokman求婚解畫 甄吳露茜開腔談結婚條件

MIRROR隊長楊樂文(Lokman)早前在社交平台在5月20日當天上載一束花的照片，並留言「今次掂晒啦老豆﹗」惹求婚成功揣測。Lokman女友甄吳露茜(Luxi)今日到旺角出席雪糕品牌活動時，首度回應婚訊，笑言是一個美麗的誤會。 Luxi說︰「我都想問點解，張相是520影的，是一個開心小surprise，只是大家都latergram，所以遲一日先貼出來，就有了這個美麗的誤會。其實亦是朋友最近開了花店，他幫襯支持。」
她透露Lokman是有儀式感的人，會在特別日子慶祝，她說：「雖然不會搞大龍鳳，但紀念日會出去食飯，我不需要他日日送花，其實他買雪糕給我，會更開心。」問到有否計劃結婚，她表示雙方已有共識：「順其自然，可能會好ad hoc(即興)，結婚都是靠衝動，暫時沒有這個想法，長輩亦未有給予壓力，根本都冇時間結婚，大家都唔急。」
暫未考慮情侶檔拍戲
提到男友主演的《命案》獲不少好評，問到會否獻出幕前的第一次給男友，一起參與拍攝，Luxi表示：「可能遲一點會好些，如果第一次便與他演出應該會好緊張，我想先儲多點經驗才合作；都有不少人提議我們拍情侶vlog，但暫時不會考慮，因為平時各有各玩，好少一齊打卡，就算出去拍拖，都好多時忘記影相。」
同Lokman互相提點
她透露與Lokman都是雪糕迷，自己更是一名甜品控，二人為了保持身形，都互相提醒要有節制，她笑言：「大家都鍾意吃甜的東西，夏天到都會瘋狂買雪糕，平時可以吃掉一整盒家庭裝雪糕，不過我與Lokman已有默契，知道另一半要減肥時，就會等對方不在家或睡覺後才獨自食，都是一種『體諒』。」她笑言經常要在「吃雪糕」與「減肥」間交戰︰「一方面要顧及身型並長期保持22、3吋腰圍，另一方面又超鍾意食雪糕，家中雪櫃長期備貨，所以就同自己講減肥需要力，吃東西才有力減肥，食完才做運動。」