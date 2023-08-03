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娛樂
2023-08-03 20:00:52

烏托邦浩劫｜導演率領眾星出席韓國首映 李炳憲聯同朴敘俊向港迷賣萌派面頰心心

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《烏托邦浩劫》8月17日在港上映，三大主角李炳憲、朴敘俊、朴寶英特別拍片跟香港觀眾打招呼。

《烏托邦浩劫》8月17日在港上映，三大主角李炳憲、朴敘俊、朴寶英特別拍片跟香港觀眾打招呼。

韓國年度大片《烏托邦浩劫》(Concrete Utopia)繼入圍多倫多國際電影節後，又再殺入西班牙錫切斯國際電影節及美國夏威夷國際電影節，近日已在首爾舉行韓國首映禮，導演嚴泰和率領全體主角李炳憲、朴敘俊、朴寶英、金先英、朴持厚及金度允一同

韓國年度大片《烏托邦浩劫》在首爾舉行韓國首映禮，導演嚴泰和率領全體主角一同出席。

韓國年度大片《烏托邦浩劫》在首爾舉行韓國首映禮，導演嚴泰和率領全體主角一同出席。

《烏托邦浩劫》以首爾一場世紀大地震揭開序幕，劇情聚焦在災難發生後唯一僅存的一棟大廈「皇宮豪園」成為最後的烏托邦，倖存的住客卻要面對生死抉擇。戲中所有演員都是災民，各自有不同身份與任務，亦有各自要隱藏的秘密與陰謀，最終交錯成劫後求生的人性考驗。導演是憑《模糊的時間》摘下第54屆韓國電影大鐘獎最佳新人導演獎的嚴泰和。在首映禮上，眾人亦分享了拍攝感受李炳憲表示：「我很久沒看到這樣暗黑的劇情片了，所以當我第一次看到這個劇本時，我覺得很新穎。我也認為這部電影刻劃不同人物面對特殊情況時表現出來的人性，會非常好看！」李炳憲點出了《烏托邦浩劫》並沒有單純而極端善或惡的角色設定，而是善惡共存的人物，極度貼近社會真實與人性真面目。導演嚴泰和也強調：「《烏托邦浩劫》其實是一部寫實的劇情片，不是科幻片。」導演希望觀眾明白《烏托邦浩劫》與其他有類似背景的災難片，有本質上的區別；這部電影亦沒有完全脫離韓國的現況，因為導演有他對韓國樓市買賣的批判「住屋問題是很有趣的題材，但當我進一步研究如何更好地掌握住屋這個議題時，就出現一些離不開當前韓國現實的部分。韓國發展很快，有正面的優勢，但也有負面的副作用。我想藉這部電影思考住屋在韓國社會到底意味着甚麼。」當被問到拍攝本片時的最大困難，李炳憲竟回答：「最困難的部分是在高溫熱浪中穿厚衣扮作在嚴寒！」朴敘俊也認同說：「除了溫度高之外，要好好演繹這個以守護家人為目標的角色，我也感到壓力。但也不算太困難，因為導演為我們準備了非常有真實感的佈景，包括主要的大廈場景與周圍的頹敗環境，對我能專心入戲有很大幫助。」朴敘俊表示，兩年前已完成拍攝，現在才第一次在大銀幕上看到自己這部電影，覺得很有新鮮感。也因為以觀眾角度去觀看電影，朴敘俊才發現幕前跟朴寶英的夫妻戲份實在不夠多，令他大嘆可惜而戲中刻劃兩人的夫妻關係，也令他感到傷感和心酸女主角朴寶英也同意災後求生的劇情沒有讓她跟丈夫很親密「雖然對於想看到我們談情說愛、卿卿我我的人，可能會感到不滿足但是我卻因為成功展現了現實夫妻的樣子而很有滿足感。如果有機會，希望可以在下一部作品能把『卿卿我我』的溫馨一面呈現給大家。」

《烏托邦浩劫》已定於8月9日韓國公映，亦將緊接8月17日開畫主角李炳憲、朴敘俊、朴寶英也特別拍片跟香港觀眾打招呼，介紹自己的角色，並請觀眾入場支持新片，更大派「面頰心心」。

《烏托邦浩劫》在首爾舉行韓國首映禮。 《烏托邦浩劫》在首爾舉行韓國首映禮。 《烏托邦浩劫》在首爾舉行韓國首映禮。
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