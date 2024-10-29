焚城專訪｜謝君豪歌頌人性光輝不忘體諒軟弱 一秒KO魏浚笙少年的拼勁(有片)

香港史上首部輻射災難電影《焚城》，雲集劉德華、莫文蔚、王菀之、謝君豪(豪哥)、魏浚笙(Jeffrey)、何啟華、林家熙等不同年代的演員，由豪哥帶領前線消防員團隊，戲裡戲外與新晉演員打成一片無難度，跟「中二病」Jeffrey更是有說不盡的話題，兩人早前接受本報訪問，齊齊示範無縫銜接的「吹水無極限」，從炎夏消防員訓練，談到中國歷史、城中潮語「SLDPK」，再轉而幻想異能救災、合體拍MV，連Jeffrey亦自嘆不如，「豪哥真係估佢唔到！」

一視同仁 未獲優待 謝君豪在《焚城》演快將退休的資深消防員「煙剷」，不時提點Jeffrey演的新丁「細柱」，為呈現消防員的團隊精神，眾演員事情都要接受團隊建立的訓練，更要在炎夏穿消防員的黃金戰衣上陣，即使已年屆60歲的豪哥亦要全副裝備上陣，「大家一視同仁，唔會因年長有優待。」Jeffrey即揚聲表示，「萬分佩服，豪哥！」豪哥謙說，比起攝製組的工作人員，演員已不算辛苦，但由於每組鏡頭都要長時間準備，令他們多了相處時間，天南地北無所不談，Jeffrey：「大家都不斷講，真係好難停下來安靜。」豪哥不忘補充，當正式埋位拍攝，必會認真對待，「唔可以有差錯，因為唔淨係你一個，背後有好多人幫你完成呢個shot。」

一語道破 問到兩人的「吹水」內容，謝君豪強調營養豐富，Jeffrey和應：「從佢身上學到好多歷史知識，例如孫中山跟海南雞飯有咩關係，海南雞飯同文昌雞有乜分別。」還來不及解釋箇中關聯，話題不斷轉變，Jeffrey竟出題考前輩「SLDPK」意思，「豪哥應該唔明，『SLDPK』就是『少年的拼勁』簡寫，係潮語！」不料豪哥反駁：「有甚麼新潮，這世界有好多簡寫，(Jeffrey：舉例？) ICAC！」語畢即全場爆笑，果然是薑越老越辣。 明知危險仍奮身救人 話說回來，豪哥眼中的Jeffrey，跟角色同樣充滿熱誠與拼勁，Jeffrey認真表示，「我跟細柱最相似係不會想太多，好多事情都會馬上做，因我覺得今日唔知聽日事，先行動至少令自己不會後悔。」戲中的細柱不理煙剷阻止，衝入險地拯救出生入死的戰友，旁人看來是過於衝動，不過豪哥卻另一見解，「這是消防員的職責，仲有消防員被困，即使有危險仍會覺得幫得就幫，沒可能自己走先。」他直言起初看劇本時也曾有質疑，直至看完全反覺合理，更特地詢問現職消防員意見，「佢直接答不會犯駁，語氣平靜，更顯得這是正常，消防員面對火場必有危險意外，觀眾當然知道發生甚麼事，但角色唔知，消防員精神就係入火場救人。」

吹出人生哲理 至於現實可有這勇氣膽量？謝君豪認真地分析，「我們不會預先想定救唔救一個人，驚唔驚係要睇當下發生咩事，可能同一個人，呢一刻我會立即救佢，一股熱血，但另一刻可能有以前某些事令你懼怕。人就是這樣，我們最寶貴就是有人性光輝的時刻，也有體諒人有軟弱時候。」安靜聆聽的Jeffrey恍然大悟，「剛剛又上了一課。」 拍異能MV 香港自開埠以來，甚少面對巨大災難，不過倒看過不少荷李活的災難鉅製，Jeffrey自爆兒時經常幻常自己擁有異能拯救世界，「讀小學時，我覺得一架貨車撞過來，我仍然能企喺度擋住，撞爛貨車，過馬路都唔使驚，有不死身好有型。有時又會幻想望著個爐，一伸手就會著火，現實當然無可能，但拍電影就可實現。」問到可會想拍超級英雄電影，他笑言難有投資，MV或可試試，豪哥即舉手表示參與，至於豪哥適合演哪種異能人？Jeffrey迅即答到，「豪哥空中移物！」豪哥表示非常滿意，「這能力不錯，好輕鬆，唔使郁咁多。」接著即席示範，令人笑破肚皮。