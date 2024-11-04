焚城｜上畫3日衝破1000萬票房 限量推出魏浚笙阿Dee爆肌月曆

《焚城》由劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之（Ivana）、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）及梁仲恆（阿炳）等主演，自11月1日上畫以來，更一口氣勇奪2024下半年港產片最高開畫票房No.1、開畫週末票房No.1，以及單日票房No.1！截止11月3號，上畫3日電影累積票房經已衝破1000萬，票房口碑同樣持續高升。此外，內地票房同樣高企，短短3日票房已衝破8000萬人民幣。

粉絲敲碗期待的「一世隊友2025慈善月曆」今日（4/11）亦強勢推出，戲中的聯和墟消防局小隊隊員霸氣亮相，包括Louise、Fish、阿Dee、Jeffrey、阿炳、Locker六位演員，位位擺出性感又有型甫士，兩位女士展現型格美，男士們則大騷肌肉線條，粉絲定必珍藏。月曆慈善義賣限量1000套，定價港幣$100，現憑百老匯院線《焚城》戲票可$60優惠價購買，所有收益扣除成本將捐贈予明愛家庭服務，全線百老匯戲院現正發售。稍後將會舉行月曆簽名會，影迷們敬請從速搶購，支持善舉！

電影宣傳曲《一世隊友》MV亦都同步登場，MV中豪哥率領阿Dee、Jeffrey、阿炳、Locker和黃愷傑，身穿白背心配搭消防員戰衣氣勢登場，將戲中的兄弟情搬到MV裡面。 這首由Eric Kwok親自改編自其經典歌曲《最佳損友》的Punk 版本《一世隊友》，注入新穎而激昂的旋律，更是以電影中演員的視角重新詮釋，充滿動感和正能量！

錄音當日，六位演員一鼓作氣走入錄音室，Eric Kwok親自指導，從高低音到情緒表達，一一調教。搞笑的阿Dee為緩和緊張氣氛，突然演唱周星馳《喜劇之王》中七叔的經典歌曲《You’re Beautiful》，甚至連Eric也忍不住加入和聲，讓錄音室充滿歡樂笑聲。團隊在愉快的氛圍中，將兄弟情和友情昇華於歌聲之中，讓整首《一世隊友》充滿感染力。