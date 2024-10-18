焚城｜何啟華筆試一take pass勁過Jeffrey 被謝君豪睇死路試肥佬 (有片)

謝君豪、魏浚笙(Jeffrey)、何啟華(Dee哥)、林家熙、梁仲恆和黃愷傑今日現身消防局，齊為合演電影《焚城》拍攝歌曲《一世隊友》MV，6位猛男背心上陣谷肌大騷麒麟臂，拍攝地點鄰近一間中學，剛巧是放學時間，吸引大批學生圍觀，部分則從站於不同樓層遠觀尖叫，場面熱鬧。6子再次合體穿上消防隊目的黃金戰衣，重恰拍戲時的感覺。6子合作的電影歌曲《一世隊友》，由郭偉亮(Eric Kwok)將《最佳損友》重新編曲成punk rock版，問到MV情節時，Jerffrey就爆料，「豪哥應該會濕身同除衫。」

林家熙拒Dee哥做「 Locker裡的男人」 Locker就首次公開錄唱歌曲獻聲，對於獲女友邱彥筒(Marf)讚有跳唱天份，初開金口的他認真表示，「我真係鍾意唱歌，不過真係純粹唱。」Dee歌即獻計，「唱《Locker裡的男人》，( Locker：你填詞？)好掂晒！」問到會否請女友Marf做女主角時，Dee哥即搶著表態要做MV主角，不過就慘被Locker拒絕，寧願與Marf情侶檔上陣。

自爆試做5次筆試卷 Dee哥早前在IG自爆考車筆試合格，曾經筆試肥佬的Jeffrey如奇問：「你唔緊張咩？」Dee哥得戚表示，「冇喎，因為我試做咗5次，全部都合格，所以考完即刻向佢報喜。」至於考路試信心，Dee哥即立flag豪言一take pass冇問題，「考筆試同考路試都係用手，點會難？」不料轉數快的豪哥秒回：「我覺得佢唔合格囉，考路試用手，唔使用腳踩break？」全場爆笑。Dee哥自爆已睇車，但就不打算買名車，並表示選定想要車牌「Humble」。