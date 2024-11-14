焚城｜劉德華8號風球前領軍謝票喜遇Sammi 何啟華謝票唱《獨自去偷歡》？(有片)

颱風桃芝迫近香港、劉德華昨晚(13日)在即將改掛8號風球前，率領電影《焚城》的一班新生代演員何啟華(Dee哥)、林家熙(Locker)、許恩怡和黃愷傑，分別前往兩間戲院謝票，其間鄭秀文驚喜現身，華仔大感驚訝，「佢話嚟支持我哋，讚晒所有人。」至於兩位好柏檔可會再合作，華仔就表示要視乎會否有新導演構思適合的故事。華仔終於歸隊謝票，除了跟一眾年輕演再聚，更很開心是看到全院滿座，多謝觀眾支持，「我覺得電影喺戲院播放，係需要觀眾，今日打風都有咁多人支持。」

不過，華仔即將要閉關準備下月香港演唱會，未知會否再參與謝票，但就表示打算邀請幾位新演員入場睇show，Dee哥即表現雀躍，更自薦做dancer也可，不料華仔卻道：「預咗首歌俾你唱！」當被追問想阿Dee唱哪首歌時，他幽默反問，「仲使我講？」說的當然是10年前Dee哥扮劉德華唱到爆紅的二創作品《日日去鳩嗚》(改詞版《獨自去偷歡》)。談到早前巡唱期間，在台上兩度發生小意外，險象橫生，華心大派定心丸：「玩得太high，太開心才會掉以輕心。」每場強調每場都很僅慎，不考慮再加場。

唔中輻射中福氣

《焚城》票房已衝破2千萬，問到還有甚麼福利可派，華仔笑言要待開完紅館個唱才有機會再加入謝票團隊， Locker即表示可將謝票任務交給他們，問到阿Dee謝票可會唱《獨自去偷歡》時，他略顯尷尬表示未夠時間唱全首，「傾電影開心過唱K。」唱副歌又如何？他答道，「大家睇多幾場，就侷住我要唱。」阿Dee於謝票時曾表示，對未能與華仔演對手戲感可惜，華仔即透露已打算開拍《焚城》喜劇版，阿Dee即答道：「冇輻射，但全港中福氣，個個笑唔停！」

不介意演唱會被偷錄

劉德華結束巡唱台灣站後，有人偷錄整個演唱會放上網，華仔大方回應：「好難避免，但正如頭先咁講，好多fans入唔到場，我唔係太介意（放上網）。」而問到在台灣唱《中國人》惹爭議，工作人員以電影宣傳為由，沒有作答。