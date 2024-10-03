焚城｜最新海報巨型蘑菇雲現維港 廖子妤挑戰極限半空爆喊

香港史上首部以輻射為題材的災難片《焚城》，將於11月1日在港上映，今日釋出的最新海報，可見巨型蘑菇雲驚現維港。由兩屆金像獎最佳攝影潘耀明執導，卡士包括劉德華、莫文蔚、謝君豪、白宇、王菀之、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）、梁仲恆（阿炳）、林家熙（Locker）、黃愷傑（Wesley）等，製作龐大，幕前陣容集結不同年代演員，今日公開最新製作特輯「重裝訓練」，聚焦飾演消防員的演員們，由中國演員白宇及金馬影帝謝君豪，率領一班新生代演員進入火場，包括王丹妮、廖子妤、Dee、Jeffrey、阿炳 、Locker及Wesley，組成熱血最強的消防隊伍！

製作特輯中展示各位拍攝前接受的各項嚴格訓練，力求呈現消防工作的真實面貌！雖然以上各位無法似消防員一樣，長時間入學堂訓練，但為了能夠呈現救火英雄們最真實一面，他們經歷了濃縮版的「消防精讀班」，學習如何穿著「黃金戰衣」消防制服、操作爆破工具，並掌握各種專業術語、手勢等。除了技術上的挑戰，他們還要通過體能訓練來培養團體精神，監製江志強在開鏡前特意為演員們安排了各種消防特訓活動，當中最具壓力莫過於半空繩索訓練，在極高的地方進行演練之下，Fish更被嚇得當場灑淚，場面驚險！

訓練當天，監製、導演等親自到場打氣支持，一班演員被帶到一幢20多層高的大廈天台，準備挑戰在高空繩陣移動。這天主動自薦擔任攝影師的謝君豪，免受訓練並打趣道：「我喺下面支持佢哋得，我係攝影師，應該匿埋喺鏡頭後面，哈哈。」而率先挑戰的Jeffrey在看教練示範時已經感到非常驚恐，直言「唔係一般難度」。雖然有鋼索作安全措施，但從繩陣到地面距離有20多層樓高，令現場所有人都屏息靜氣。身先士卒的Jeffrey最後成功挑戰，大聲歡呼並謂：「有啲想嘔，上到一半真係有啲後悔，差啲想放棄。」阿Dee甚至開玩笑問：「唔玩得唔得？」其後他又不斷自我鼓勵：「真係唔驚呢，真係唔驚呢...」Dee雖然中途笑言想放棄，但還是堅持完成挑戰。至於阿炳表示自己從未玩過這種高空活動，內心雖然忐忑，但最後也順利完成，另外運動細胞極佳的Wesley，亦輕鬆自如地完成挑戰，身手矯健的姿態更引來掌聲。至於Locker則無論事前事後都表現得非常淡定有信心。