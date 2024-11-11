焚城｜票房破二千萬 劉德華驚喜現身謝票 忠粉阿Dee：我心慌意亂

港產破天荒災難電影《焚城》上映10日)票房已衝破20,000,000港元，近日才剛忙完成海外巡唱的劉德華，為慶祝票房節節上升，昨日(10日)驚喜現身戲院與何啟華、梁仲恆 、王敏德、周文健、林家熙、黃愷傑等合體謝票。華仔一直坐在觀眾席上，直至舉手發問，大家才發現他的身影，令全場立即起哄，華仔忠粉阿Dee尤為驚喜，更促成兩位「華Dee 」首度於公開場合碰頭。他更宣布將於周三(13日)再次現身與大家繼續謝票。

新演員是香港電影未來 由於消息高度保密，連演員都不知情，直至華仔舉手發問才被發現，他從觀眾席跑到台前與一班戲中的隊友互相擁抱打招呼，Michael(王敏德)即戲中角色上身跟華仔說：「are you losing your mind?」反應敏捷的華仔也以戲中對白回應：「你玩完啦！」兩人的互動，幽默風趣。華仔望向身邊的幾位新演員，跟觀眾說：「多謝你哋支持香港電影及我哋一班新嘅演員，佢哋就係我哋香港電影嘅未來！」現場觀眾報以掌聲支持。雖然華仔在戲中跟一班年輕演員對手戲不多，有些甚至沒有同場演出，但華仔一直關心各人的訓練歷程和拍攝經歷，他欣慰的讚賞說：「知道你哋嘅努力，非常好！你係我哋嘅未來！」

感激前輩 提攜 身為華仔忠粉的阿Dee，早前在社交平台曾發文表示跟兒時偶像一齊合作是一件很夢幻的事。昨日跟偶像同場謝票也驚喜萬分，「第一日開工劉生已經嚟探班，直至我殺青嗰日，佢仲特登嚟送花俾farewell ，自己都好感動，其實我到而家見到劉生都好緊張，大家應該睇得出我有啲心慌意亂…. 我唔知自己講啲乜，好開心、好夢幻。我感受到前輩們好用心去做好香港電影，同埋知道想搵機會提攜我哋，俾好多機會我哋，好多謝劉生，希望我哋可以繼續努力，唔會令你失望。」

Locker自 薦與劉德華拍喜劇 阿炳坦言可以同香港legend同框裏感覺好驕傲，大爆華仔不時講笑和發問IQ題，紓緩工作緊張氣氛。Locker自言只跟華仔第三次見面，得聞華仔打算，不找兩位Michael(王敏德和周文健)拍喜劇，立即自薦：「我都希望同劉生拍喜劇呀！」華仔大讚Locker身負腳傷仍繼續開工，很敬業。