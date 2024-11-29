焚城｜票房衝破3500萬 魏浚笙結局儲水庫場面遭謝君豪連摑四次

香港電影今年再創好成績，除了《破．地獄》昨天已破1億票房收入外，災難大片《焚城》上畫近一個月亦持續熱映，票房衝破3500萬，成績理想！

《焚城》由兩屆金像獎最佳攝影潘耀明執導，集結劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）及梁仲恆（阿炳）等卡士，攜手拯救危城，電影上畫將近一個月，演員們為答謝觀眾支持，由開畫日至今不停巡迴各大戲院謝票，今個周六（11月30日）就有黃德斌首度登場演！片中扮演消防區長的德斌將會率領戲中下屬阿Dee、林家熙（Locker）及黃愷傑（Wesley）一同現身戲院！此外，由11月29日起，凡購買《焚城》戲票，更即送由謝君豪親自操刀拍攝的「《焚城》特別版珍藏卡」乙套。