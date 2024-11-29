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娛樂
2024-11-29 11:50:14

焚城｜票房衝破3500萬 魏浚笙結局儲水庫場面遭謝君豪連摑四次

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焚城｜票房衝破3500萬  魏浚笙結局儲水庫場面被豪哥連摑四次

謝君豪與魏浚笙師徒衝突，真摯對手戲展現張力。

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香港電影今年再創好成績，除了《破．地獄》昨天已破1億票房收入外，災難大片《焚城》上畫近一個月亦持續熱映，票房衝破3500萬，成績理想！

《焚城》由兩屆金像獎最佳攝影潘耀明執導，集結劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）及梁仲恆（阿炳）等卡士，攜手拯救危城，電影上畫將近一個月，演員們為答謝觀眾支持，由開畫日至今不停巡迴各大戲院謝票，今個周六（11月30日）就有黃德斌首度登場演！片中扮演消防區長的德斌將會率領戲中下屬阿Dee、林家熙（Locker）及黃愷傑（Wesley）一同現身戲院！此外，由11月29日起，凡購買《焚城》戲票，更即送由謝君豪親自操刀拍攝的「《焚城》特別版珍藏卡」乙套。

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豪哥飾演消防隊中經驗老到的「煙鏟」，魏浚笙則演初出茅廬的「細柱」。

豪哥飾演消防隊中經驗老到的「煙鏟」，魏浚笙則演初出茅廬的「細柱」。

《焚城》上畫以來口碑不俗，當中更不乏感動位，尤其是消防隊的英勇場面。豪哥飾演消防隊中經驗老到的「煙鏟」，魏浚笙則演初出茅廬的「細柱」，戲中二人關係亦師亦友。結局一幕在儲水庫中，兩人因行動策略分歧爆發激烈衝突，煙鏟更在憤怒之下掌摑細柱，而這一幕拍了足足四次。這場情緒張力極高的戲，對於演齡尚淺的Jeffrey來說非常難忘，他感激影帝級的豪哥令他成功入戲，演出時候更腎上腺素激升，縱然被對方連環掌摑，都未感痛楚，豪哥聞言笑指自己「打到手都痛」，他亦有大讚後輩表現：「Jeffrey四個take都好好，其實第一次拍已經OK㗎嘞我覺得，後尾再少少調微咁樣啦。」

王丹妮與白宇的感情線，災難中展現浪漫細膩。 何啟華、林家熙生死兄弟情，感人至深。 魏浚笙 謝君豪

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