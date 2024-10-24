焚城｜莫文蔚王菀之一見如故 Karen期待二人合作大計

香港首部輻射災難片《焚城》將於11月1日上映，莫文蔚(Karen)、王菀之（Ivana）等今日出席首映禮。Karen與Ivana在今次電影首次合作，Karen稱跟Ivana一見如故，大家見面便會雞啄唔斷，自己非常喜歡對方，坦言惺惺相惜，更希望可以跟對方合作。Ivana自言是對方的fans，跟對方同場非常緊張，希望可以為對方寫歌。Karen聞言立即應承，更表示可以傾討其他合作。

與劉德華相隔19年再合作 今次是Karen跟劉德華相隔19年之後再合作，自己收到對方邀請時，大感興奮。她稱跟劉德華在片中有大量對手戲，因為大家在片中不停鬧交，演得非常過癮，並謂其中一場戲有華仔的協助，成功將她的情緒推至接近崩潰邊緣。 早前陳明道晒出跟陳奕迅(Eason)、莫文蔚的最新合照外，也分享了兩張昔日的照片，Karen表示在08年首次跟他們合照，剛巧每隔幾年又會三人重遇，所以他們便會一齊合體擺出當年合照的甫士。她稱很想請Eason做嘉賓，但奈何對方太忙，一直未能成事。

開心演正劇 Ivana自言跟華仔合作有點一見如故，因為不是首次跟對方合作。她表示自己一直都好希望可以演正劇，因此收到劇本時很小心處理角色，是她少有演出過的角色，又可以跟不同前輩合作，機會非常難得。 談到二人在片中跟一眾演消防員的型男比較少交流，問到有沒有感到失落，Ivana笑言自己比較怕熱，所以比較開心可以跟Karen同組。Karen就認為她們的角色只需要在冷氣房，不用入火場，而消防員的角色就需要很多肢體動作。

談到黃子華早前在訪問透露未能參與《飯戲攻心2》感到遺憾，Ivana說︰「佢咁樣講？我心入面一暖呀！相信有佢原因，都祝福佢新戲同舞台劇大賣。」她表示子華是一位大哥哥，非常好人及喜愛戲劇，不用埋位便會分享戲劇，獲益良多。談到同片的林明禎出歌，Ivana表示沒有留意，問到可會為對方寫歌時，她表示要看對方要不要，但相信她的MV會拍得非常漂亮。