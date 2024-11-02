焚城｜阿Dee謝君豪消防look謝票 魏浚笙曬粗臂力證非「細柱」 (有片)

香港輻射災難片《焚城》於周五正式上映，演員何啟華(阿Dee)、謝君豪、魏浚笙(Jeffrey)、林家熙(Locker)、王丹妮、王菀之，許恩怡當晚齊集尖沙咀到戲院謝票，獲影迷熱烈歡迎，當中以Jeffrey最得觀眾歡心，其出現即尖叫聲不絕，更獲現場女影迷大讚「好靚仔」。

《焚城》甫開畫即票房報捷，截止星期五晚上10點，票房數字升達370萬，而謝票現場，阿Dee、Jeffrey、謝君豪、Locker均以消防員造型登場，並宣布推出電影消防員月曆的好消息，即將推出的月曆會作慈善義賣！