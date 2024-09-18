焚城｜香港淪為「輻地」劉德華莫文蔚相隔19年再交手火藥味十足

劉德華、莫文蔚繼《童夢奇緣》後相隔19年再合作，在香港史首部以輻射災難為題材的電影《焚城》中，分別飾演環保專家和代理特首，在最近發布的前導預告所見，兩人針鋒相對，火藥味十足，令觀眾好奇這場災難下的權鬥角力。

《焚城》由兩屆金像獎最佳攝影潘耀明執導，演員陣容強勁，從預告片所見，除了劉德華和莫文蔚，還有謝君豪、王菀之、林保怡等主演逐一登場，演消防隊長的白宇，以及王丹妮、廖子妤、何啟華、魏浚笙、梁仲恆、林家熙、黃愷傑的消防員造型，亦初次曝光。而災難當前眾人神情繃緊，華仔更頹然落淚，暗示戲中輻災隨時吞噬整個香港！

預告中，白宇演的范偉立帶領一眾手足走到災場前線拯救生命，並要在24小時內尋找輻射源頭，力阻災難波及全港。背後策劃救災計劃，為環保專家范偉立（劉德華 飾）與代理特首Cecilia（莫文蔚 飾）率領的緊急危機應變小組；然而眾人立場分歧，范與戲中多名高官針鋒相對，互不相讓。范偉立一句「你真的連一個逃生的機會都不給他們嗎」，道出了這場人性博弈中最震懾人心的部分，在災難之下的每一次抉擇，都將牽動著700多萬人的性命，他們能否在這場只剩24小時的生存倒數中，逆轉這場輻滅全城的危機?電影將於11月 1日公映。