熱門搜尋:
施政報告2024 結業潮 BLUE COAST II 機票優惠 瑜悦 大閘蟹2024 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-10-24 21:29:47

焚城｜Jeffrey何啟華Locker談謝票騷肌你推我讓 謝君豪大量黑圖存貨派福利

分享：
謝君豪與Dee、Locker及Jeffrey合作《焚城》成為好友。(林俊源攝)

謝君豪與Dee、Locker及Jeffrey合作《焚城》成為好友。(林俊源攝)

adblk5

香港首部輻射災難片《焚城》將於111日上映，謝君豪、何啟華(Dee)、魏浚笙(Jeffrey)及林家熙(Locker)現身首映禮。問到四人會否考慮再以消防裝示人， Dee就笑謂大家只得蘋果肌比較緊緻，只能長期騷蘋果肌。至於會否派福利，豪哥笑言沒所謂，並隨即將問題交予在旁的Jeffrey，沒想到是Jeffrey再把問題交予LockerDeeDee再將問題推回豪哥身上，最後他們表示會有驚喜俾大家。

Jeffrey見到謝君如立即上前握手。(林俊源攝) Jeffrey見到謝君如立即上前握手。(林俊源攝) 兩個非常埋傾。(林俊源攝) 兩個非常埋傾。(林俊源攝) 兩個非常埋傾。(林俊源攝)

Jeffrey表演噴水

至於票房達至哪一個目標才派福利，Jeffrey開初說三千萬，之後再說八千萬便會表演噴水。問到他如何噴水，豪哥表示應該到時由他們向Jeffrey噴水，DeeJeffrey自從拍完淋水戲後，對水好有研究，Jeffrey就表示可以考慮搞個玩水partyDee指今次有不少演員參與拍攝，是集大家的努力而成，他指這是一部香港首部輻射災難片，相信觀眾也會很想知道如發生重大災難，香港會如何。

大讚謝君豪無架子

Dee表示最難忘豪哥在片尾激動的場口，令電影帶來另一高潮。豪哥表示希望可以開拍續集，透露片中有幾個場口非常感人。他稱今次拍攝最開心跟JeffreyDeeLocker相識成為好朋友。Dee指豪哥是一位非常正的前輩，很會鼓勵新演員，而且很易跟大家打成一片，大家溝通沒有壓力。Locker認為豪哥是一個小朋友，在片場不停玩及拿住相機周圍拍。

adblk6
謝君豪表示有大量黑圖在手，隨時公開給大家看。(娛樂組攝)

謝君豪表示有大量黑圖在手，隨時公開給大家看。(娛樂組攝)

大量黑圖

問到豪哥會否公開拍到的照片，他表示不時拍下JeffreyDeeLocker照片，更稱有大量黑圖在手。問到哪一位的黑圖最多，豪哥形容是叮噹馬頭，笑謂自己會毫不客氣公開。Locker爆豪哥令大家購入相機，「導人入坑」，並會教授攝影技巧。Dee就稱自己沒有購入相機，但就有叫豪哥為自己拍照。

Jeffrey玩食字

提到林明禎希望可以跟Jeffrey一齊跳《On Cloud Nine》，Jeffrey表示待林明禎見到他時再算，問到他是否應承，Jeffrey就大玩食字謂︰「我希望佢支持《焚城》。111號！」

《焚城》首映禮。 《焚城》首映禮。 《焚城》首映禮。 《焚城》首映禮。 《焚城》首映禮。 《焚城》首映禮。 《焚城》首映禮。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能