焚城｜Jeffrey何啟華Locker談謝票騷肌你推我讓 謝君豪大量黑圖存貨派福利

香港首部輻射災難片《焚城》將於11月1日上映，謝君豪、何啟華(Dee)、魏浚笙(Jeffrey)及林家熙(Locker)現身首映禮。問到四人會否考慮再以消防裝示人， Dee就笑謂大家只得蘋果肌比較緊緻，只能長期騷蘋果肌。至於會否派福利，豪哥笑言沒所謂，並隨即將問題交予在旁的Jeffrey，沒想到是Jeffrey再把問題交予Locker、Dee，Dee再將問題推回豪哥身上，最後他們表示會有驚喜俾大家。

Jeffrey表演 噴水

至於票房達至哪一個目標才派福利，Jeffrey開初說三千萬，之後再說八千萬便會表演噴水。問到他如何噴水，豪哥表示應該到時由他們向Jeffrey噴水，Dee稱Jeffrey自從拍完淋水戲後，對水好有研究，Jeffrey就表示可以考慮搞個玩水party。Dee指今次有不少演員參與拍攝，是集大家的努力而成，他指這是一部香港首部輻射災難片，相信觀眾也會很想知道如發生重大災難，香港會如何。

大讚謝君豪無架子

Dee表示最難忘豪哥在片尾激動的場口，令電影帶來另一高潮。豪哥表示希望可以開拍續集，透露片中有幾個場口非常感人。他稱今次拍攝最開心跟Jeffrey、Dee及Locker相識成為好朋友。Dee指豪哥是一位非常正的前輩，很會鼓勵新演員，而且很易跟大家打成一片，大家溝通沒有壓力。Locker認為豪哥是一個小朋友，在片場不停玩及拿住相機周圍拍。