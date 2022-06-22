焚身｜鄭嘉穎演醉酒出軌丈夫 Dada勾引人夫要飲酒壯膽

鄭嘉穎在新戲《焚身》演背妻偷食的醫生，因一次醉酒斷片搭上陳靜(Dada)發生一夜情，自此被Dada就瘋狂愛上。Dada為了佔有嘉穎主動出擊色誘，並入侵嘉穎與太太朱晨麗及5歲兒子的家庭，Dada與嘉穎有大膽激情戲份。導演劉偉恒形容這個三角危險關係的故事是人人都有機會遇到的故事。

嘉穎：緊張多於享受 現實中是愛妻號的嘉穎認為角色反映很多男人的複雜心態：「一來又內疚又想斷尾，但這個一夜情的女人又突然在自己面前出現，當中定會有很多掙扎。」過去甚少演激情戲的嘉穎自言慌張多於享受，「可能有人說你發達啦可以拍這類戲，其實一點也不enjoy，還要有幾十人望著你拍這場戲，其實是會比較慌張或緊張多於一切。」他大讚對手Dada專業，對拍攝效果感滿意，「我覺得女仔演這類角色都會尷尬或不敢太放，但Dada真的很專業。」