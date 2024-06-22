無人之境｜王家晴Candy@COLLAR演惡老師嚇到小演員唔敢埋身

由周國賢、周家怡、COLLAR成員王家晴(Candy)、李炘頤(Alina)和陳安立等合演的ViuTV劇集《無人之境》將於下周一(24日)起開播，Candy演一位有威嚴的幼稚園老師，有不少對手戲都要與小朋友們拍攝，有場要責備小演員的戲，Candy一度嚇怕了演學生的劉岦翹，嚇到小演員不敢埋身，花上好一段時間才和好。

《無人之境》講述一位平凡上班族，因為熱愛玩無人機，而無意中得知各住不為人知的秘密。演幼稚園老師的Candy首次排戲前已做足功課，為角色寫了整整兩頁紙的自述，望可更加了解角色的內心世界，她又在劇本每頁都寫滿各式各樣的小筆記，被幕後人員形容為「七彩繽紛」的劇本。

Candy與小朋友有不少對手戲，其中一幕Candy需要擺出老師的威嚴，責備由小演員劉岦翹飾演的學生。由於Candy太入戲，嚇怕了岦翹，令岦翹曾經有一段時間，完全不敢跟Candy聊天。後來Candy積極與岦翹打破隔閡，二人最終和好，岦翹更主動親近Candy，Candy亦成功與小朋友打成一片。岦翹的角色就需要長時間扁嘴，現實中他卻是個活潑開朗的小朋友，所以roll機時經常忍不住笑，不時要工作有人提醒，不料岦翹爆笑回應：「我喺現場好開心喎，我唔想扮唔開心！」