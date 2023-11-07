無制限探險隊｜咖喱黃雅慧比堅尼Look水著講天氣 網民：隨隊醫生10星黃金畫面(多圖)

以「黃金畫面」為關鍵主題的ViuTV節目《無制限探險隊》正在熱播，節目由「格仔導演」劉諾衡（Mike導）主理，並找來P1X3L成員Marco（葉振弘）及「小薯茄」程人富擔任主持。曾參加《全民造星IV》的「咖喱」黃雅慧（Kelly）就擔任隨行醫生，帶大家遠赴非洲唔同國家，拍攝野外生態同體驗野外歷奇生活。昨晚（11月6日）播出一集以「拍咗唔好嘥」為主題，當中最令網民興奮就係咖喱大派福利，以比堅尼Look上陣的10星「黃金畫面」。
▼「咖喱」黃雅慧黃金畫面▼
昨晚播出一集《無制限探險隊》，最吸睛為「咖喱」黃雅慧著上藍色比堅尼於泳池介紹非洲天氣：「大家印象中嘅非洲都係非常炎熱，但係肯亞位於南半球，同埋因為高原地勢，所以全年氣溫非常清涼，朝頭早大概20到25度，夜晚或者凌晨就10到15度，而家啱啱日落真係好凍。」
節目播出後，唔少網民紛紛留言大讚「咖喱」黃雅慧好靚，指難以集中聽佢說話內容，例如「乜咖哩咁有料」、「多謝你呀Mike導」、「真正黄金畫面」、「影得咖哩幾靚」、「完全冇聽咖哩講咩」、「十幾集, 今日最黃金」、「10星黃金畫面get」、「咖哩笑係真係charm 個笑容好好」、「啱啱幾分鐘咖哩講過乜 聽唔到」、「見到咖哩岩岩幾個shot 我戀愛了」、「咖哩真係好正」、「咁正得唔得架」及「最黄金畫面，咖喱水著」等等。
▼咖哩IG獲6.4萬Follwers▼
Agent L操刀拍攝黃金畫面引誤會
之後，《無制限探險隊》節目公開男友視覺影片，而負責操刀嘅Agent L（曹梓冲）就笑到見牙唔見眼，並講出一句：「有Feel」，有唔少網民都搞笑留言表示擔心已有未婚妻的Agent L，例如「Agent L 仲想唔想結婚」及「Alfred今晚又要跪玻璃」等等。Agent L未婚妻ElsieIG出Story：「今晚一定要睇！非洲之旅唯一一個item…係佢做完之後...我嬲咗佢...」
▼Agent L未婚妻IG Story一度引起誤會▼
可能呢個Story令唔少人誤會Elsie喺到呷醋，所以之後佢再出Story解釋佢嬲嘅係Agent L喺非洲飲醉後紋咗一隻斑馬喺背脊：「天大嘅誤會，好多人都以為我嬲呢樣，呢個ITEM我事先直程唔知，點嬲，知都唔會嬲～做嘢咋嘛」及「嬲嘅係呢樣...無啦啦有日起身就收到呢張相...唔知講咩好...只係驚佢細菌感染...其實我唔係嬲...但我係完全接受唔到...記得嗰幾日心情好複雜...又唔可以同佢見面...想像唔到呢一世要對住隻斑馬...但同時知佢仲有好多嘢拍...唔想話佢......而家有時佢背住我......我就會同佢講...「有隻斑馬望住我」....」
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈