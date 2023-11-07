無制限探險隊｜咖喱黃雅慧比堅尼Look水著講天氣 網民：隨隊醫生10星黃金畫面(多圖)

以「黃金畫面」為關鍵主題的ViuTV節目《無制限探險隊》正在熱播，節目由「格仔導演」劉諾衡（Mike導）主理，並找來P1X3L成員Marco（葉振弘）及「小薯茄」程人富擔任主持。曾參加《全民造星IV》的「咖喱」黃雅慧（Kelly）就擔任隨行醫生，帶大家遠赴非洲唔同國家，拍攝野外生態同體驗野外歷奇生活。昨晚（11月6日）播出一集以「拍咗唔好嘥」為主題，當中最令網民興奮就係咖喱大派福利，以比堅尼Look上陣的10星「黃金畫面」。

昨晚播出一集《無制限探險隊》，最吸睛為「咖喱」黃雅慧著上藍色比堅尼於泳池介紹非洲天氣：「大家印象中嘅非洲都係非常炎熱，但係肯亞位於南半球，同埋因為高原地勢，所以全年氣溫非常清涼，朝頭早大概20到25度，夜晚或者凌晨就10到15度，而家啱啱日落真係好凍。」

節目播出後，唔少網民紛紛留言大讚「咖喱」黃雅慧好靚，指難以集中聽佢說話內容，例如「乜咖哩咁有料」、「多謝你呀Mike導」、「真正黄金畫面」、「影得咖哩幾靚」、「完全冇聽咖哩講咩」、「十幾集, 今日最黃金」、「10星黃金畫面get」、「咖哩笑係真係charm 個笑容好好」、「啱啱幾分鐘咖哩講過乜 聽唔到」、「見到咖哩岩岩幾個shot 我戀愛了」、「咖哩真係好正」、「咁正得唔得架」及「最黄金畫面，咖喱水著」等等。