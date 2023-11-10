無制限探險隊｜行6日登非洲最高峰全員感動 常被睇死「咖喱」黃雅慧成功登頂激動爆喊

Mike導原打算一行13 人齊齊攀登非洲最高峰，但Budget有限，每人上山費要20,000港幣，最後只能5人成團，以6日攻頂。不過，導遊表示，攀山人士通常花7日登上海拔5,895米的山頂，成功率有95%，若只行6日攻頂，成功率則大降至65%。咖喱從起程開始已表示挑戰體能，「平時我行兩分鐘已經開始攰。」首日行5小時已感吃力，在啟程攻頂那天，她已表示，「我好緊張呀，我諗登頂那刻可能哭咗出嚟，相信到時會好感動。」在接近山頂的路程中，看著日山，她直言本來已打定輸數，自己無法登頂，「因為我做咩嘢，好多人都會同我講，我做唔到，以前我係一個肥婆時，啲人會同我講，你都冇自制，唔可能減肥；直到我參加《全民造星》，啲人就話，你唔好發明星夢，努力做個公立醫就好；到我做醫美醫生，大家大話醫美唔係醫生，然後我話要吉力馬札羅山，大家又話我平常沒有訓練，你都唔得。」

Agent L重拾拍攝的一團火

另外，節目亦播出Agent L在旅程中的感想，他直言離開電視台的一年多，自覺得好頹廢，比較懶惰，主要接拍廣告或編剪工作，他跟Mike導表示，「覺得好似失去當時拍攝的一團火，直至你跟我說，有個非洲節目想找我，我心諗有機會搵番拍嘢的感覺，其實好開心，感受到以前拍嘢的氣氛，對我嚟講係好重要。」結果，他在加入《無制限探險隊》攝製隊，勇闖非洲，問到為何要登山，他認真表示，「撇除節目效果，這一、兩年工作，有點遇到瓶頸，人生有點苦悶，要有些刺激感和衝擊，我都唔肯定上山喺咪可以滿足，但就係想上去。」在挑戰大小斜路的登山旅程上，曾經舉步為艱，靠意志撐下去，當成功登頂，能與眾人看著大自然美景，正是Agent L心目中的黃金畫面。當被Mike導問到感受時，他哽咽表示，「我好開心再同你哋經歷呢種時，我覺得好難得, 可能人生未必再有呢個機會，好多謝你搵我拍非洲呢個節目，因為我覺得呢次旅程體驗咗好多事，踏出咗自己的界線，我經常當這是最後一個節目，好似以前一樣的，所以覺得以呢座山作結，好勁，好開心。」