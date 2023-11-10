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娛樂
2023-11-10 09:58:39

無制限探險隊｜行6日登非洲最高峰全員感動 常被睇死「咖喱」黃雅慧成功登頂激動爆喊

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《無制限探險隊》五人小隊行，計劃行6日登上非洲最高峰。

《無制限探險隊》五人小隊行，計劃行6日登上非洲最高峰。

《無制限探險隊》昨晚(9日)播出的第17集「番外篇：非洲最高峰」，Mike導(劉諾衡)與隨團醫生咖喱(黃雅慧)、Agent L(曹梓沖, Alfred)Sunny Rain P(方震揚)和Ray(陳逸駿)組成的5人小隊，行足6日登上高達海拔5,895米的非洲最高峰吉力馬札羅山(Mount Kilimanjaro)，隊員撐著行山仗一步一步的走，野外露營煮食，全程沒沖涼，在最後一天摸黑上攻頂的路程，陸續出現輕微高山反應，體力透支，氣促頭暈作嘔，靠意志堅持終能登頂，沿途看著太陽從地平線升起，眾人萬分感動，直至抵達最高點，Mike導鏡頭下，3位猛男都眼泛淚光，咖喱更是激動爆喊。

咖喱和Agent 撑著手仗，跟著導遊一步一步走。 《無制限探險隊》登山四猛男，搞笑地在山頂小便。(截圖) Sunny Rain P登頂後，感觸泛淚光。(《無制限探險隊》截圖) Agent L登頂後，感觸泛淚光。(《無制限探險隊》截圖) Ray成功登頂後，感觸泛淚光。(《無制限探險隊》截圖) Mike導登頂後，逐一訪問眾人感受。(《無制限探險隊》截圖)

咖喱打定輸數 自言經常被睇死

Mike導原打算一行13 人齊齊攀登非洲最高峰，但Budget有限，每人上山費要20,000港幣，最後只能5人成團，以6日攻頂。不過，導遊表示，攀山人士通常花7日登上海拔5,895米的山頂，成功率有95%，若只行6日攻頂，成功率則大降至65%。咖喱從起程開始已表示挑戰體能，「平時我行兩分鐘已經開始攰。」首日行5小時已感吃力，在啟程攻頂那天，她已表示，「我好緊張呀，我諗登頂那刻可能哭咗出嚟，相信到時會好感動。」在接近山頂的路程中，看著日山，她直言本來已打定輸數，自己無法登頂，「因為我做咩嘢，好多人都會同我講，我做唔到，以前我係一個肥婆時，啲人會同我講，你都冇自制，唔可能減肥；直到我參加《全民造星，啲人就話，你唔好發明星夢，努力做個公立醫就好；到我做醫美醫生，大家大話醫美唔係醫生，然後我話要吉力馬札羅山，大家又話我平常沒有訓練，你都唔得。」

咖喱自言經常從減肥、參加《造星》或做醫美醫生，都經常被潑冷水。(《無制限探險隊》截圖) 咖喱成功登頂後，激動爆喊。(《無制限探險隊》截圖) 咖喱成功登頂後，激動爆喊。(《無制限探險隊》截圖) 看著太陽從地平線升起，成為眾人堅持的動力。(《無制限探險隊》截圖)

不想勞勞役役  失去童真和衝動

雖然經常被睇死，但咖喱依然堅持攀登非洲最高峰，「點解我要行呢座山，因為所有事情都要先由自己嘗試，試完先話自己做唔到，要自己學習去努力、學習放棄，而唔係盲目聽別人講，因為你唔做唧話，無人知道結果係點，或者你喺當中會得到甚麼。」她認為即使這刻無法繼續行，至少看到好靚的日山。最後，咖喱成功登頂，當被Mike導問咖喱點解想上山時，她激動落淚：「我想知自己究竟可以去，我覺得要有呢種衝動，同埋我唔想因為呢個社會勞勞役役，失去自己的童真和衝動，我想堅特做我想做的事，然後做到！」

Agent L與Mike導深情剖白。《無制限探險隊》 Agent L坦言工作上遇到瓶頸位。《無制限探險隊》截圖) Agent L曾感舉步為艱，靠意志力撐住。《無制限探險隊》截圖) Agent L重拾昔日與戰日奮鬥的一團火。《無制限探險隊》截圖)

Agent L重拾拍攝的一團火

另外，節目亦播出Agent L在旅程中的感想，他直言離開電視台的一年多，自覺得好頹廢，比較懶惰，主要接拍廣告或編剪工作，他跟Mike導表示，「覺得好似失去當時拍攝的一團火直至你跟我說，有個非洲節目想找我，我心諗有機會搵番拍嘢的感覺，其實好開心，感受到以前拍嘢的氣氛，對我嚟講係好重要。」結果，他在加入《無制限探險隊》攝製隊，勇闖非洲，問到為何要登山，他認真表示，「撇除節目效果，這一、兩年工作，有點遇到瓶頸，人生有點苦悶，要有些刺激感和衝擊，我都唔肯定上山喺咪可以滿足，但就係想上去。」在挑戰大小斜路的登山旅程上，曾經舉步為艱，靠意志撐下去，當成功登頂，能與眾人看著大自然美景，正是Agent L心目中的黃金畫面。當被Mike導問到感受時，他哽咽表示，「我好開心再同你哋經歷呢種時，我覺得好難得, 可能人生未必再有呢個機會，好多謝你搵我拍非洲呢個節目，因為我覺得呢次旅程體驗咗好多事，踏出咗自己的界線，我經常當這是最後一個節目，好似以前一樣的，所以覺得以呢座山作結，好勁，好開心。」

 

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