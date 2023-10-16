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娛樂
2023-10-16 18:44:07

無制限探險隊｜Marco@P1X3L自爆不忿被撞傷 以「彈眼」報復 與程人富難忘「踢拖」笨豬跳嚇到爆粗(有訪問片)

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Marco、程人富、咖喱和Mike導。

Marco、程人富、咖喱和Mike導。(陳奕釗攝)

由「格仔Mike」導演(劉諾衡) 率領無制限OT編集団(下稱「無制限」)製作程人富、葉振弘(Marco)主持、黃雅慧(咖喱) 擔任團醫的ViuTV節目 《無制限探險隊》，將於本周三(18日)開播，兩位主持聯同「團醫」咖喱今日現記者會分享到訪非洲，穿梭南非、烏干達、肯亞和埃塞俄比亞各地拍攝的艱辛難忘過程。程人富最難忘在烏干達旅館與蚊共眠，甚至連一開口就會食蚊，咖喱就自薦勇闖坦桑尼亞爬山，結果體能不似預期，足足7日沒沖涼，Marco自言從小就喜歡動物，最觸動一刻是與兇猛的土狼近距離接觸。

《無制限探險隊》由程人富、葉振弘(Marco)主持、黃雅慧(咖喱) 擔任團醫。(陳奕釗攝) 《無制限探險隊》由程人富、葉振弘(Marco)主持、黃雅慧(咖喱) 擔任團醫。(陳奕釗攝) 《無制限探險隊》由程人富、葉振弘(Marco)主持、黃雅慧(咖喱) 擔任團醫。(陳奕釗攝)

3人於記者會後接受訪問，程人富對節目收視信心十足，因為整個團隊都很盡力，相信觀眾會讚賞。首次參與 「無制限」團隊的製作，他直言早已有心理預備，並會將所有拍攝的內容合理化，「我這一輩子好多沒可能做的事， 拍Mike導就應該合理，我覺得是有點心理變態，我竟然會合理化咁無理的事，係好神奇。」他補充說，「Mike導也講明如果我哋唔想做或驚，他就會自己頂上。」故此，Mike導親身上陣的項目，通常是大家不敢做的事。問到兩位主持是否懦夫時，程人富表示，「未去到當之無愧咁無恥。」Marco則強調，「我們唔係懦夫重申一次，我們是注意安全，緊守住這條線，如果沒有我們 就全部人都向前衝。」

葉振弘(Marco)主持《無制限探險隊》。 程人富主持《無制限探險隊》。 黃雅慧(咖喱) 擔任《無制限探險隊》團醫。

被指有少少懦夫特質

問到可有受傷，Marco就爆料被Agent L撞傷，「Agent L化身做一隻駝鳥撞過來，為了這個鏡頭，我扑咗落地好痛，之後我當然也報復他，我用手彈佢隻眼。」兩人在節目中化身主播，程人富以長髮造型打造資深主播形象，他笑言Mike常以Senior主播為由，勸他作大膽嘗試，至於最驚恐的項目，他首選笨豬跳，「感覺係跳落去會死，因為看到現場的設備，大家想像工作人員一定是扣好自己和扣好你，但我印象中他好似係踢拖，安全感係零，真係有機會死的感覺。」Marco續說，「那位工作人員好大隻，見很耐都唔跳，就會推你落去，我排很後，見前面逐個逐個被推下去，我心想下一個就到我，做咗好耐心理準備，最後都是被他推下去，心裡面一直都爆粗，因為個畫面真係好恐怖。」問到兩位男主角是否懦夫時，咖喱答道，「見仁見智，未算當之無愧，但是他們都有少少這種特質。」

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