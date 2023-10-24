無制限探險隊｜Mike導直認被黃金畫面沖昏頭腦 腹肌擋子彈受傷 黃雅慧「咖喱」臨危助縫針

由「無制限OT編集団」班底製作的《無制限探險隊》昨晚(23日)播放第四集，事先張揚「Mike導」劉諾衡以身擋子彈的黃金畫面終於出現，不過 Mike導付上的代價不菲，因為他嫌穿避彈衣擋橡膠子彈的畫面不夠震撼，竟然脫下防彈板，上演一場「腹肌擋子彈」，結果他右腹與胸口之間中彈受傷，不但要在場候命的救護人員協助治理，更要曾任公院醫生的黃雅慧(咖喱)上陣，親自為Mike導的傷口縫針。

測試避彈衣 感無癮 昨晚的一集，前半部分主要介紹南非習俗，其中包括生劏羊隻的過程，畫面雖已打格仔，但不難想像血淋淋的情景，現場見證的葉振弘(Marco)、程人富和咖喱更是慘不忍睹。下半部則從談及南非的治安和頻繁的槍擊案，合格的避彈衣無疑是「護身符」。於是Mike導提出穿避彈衣測試功效，由於現場沒有人肯以身擋子彈，他惟有親身上陣，不過連續中彈的他仍面不改容，大感無癮，高呼：「交戲都交唔到！」

9mm橡膠子彈入肉 於是，Mike導提出抽走防彈背心的防彈板，兩位主持和團醫均提出異議，擔心他受傷，Ray(陳逸駿)起初亦表示反對，不過Mike導仍堅持要脫去了防彈板，Ray轉為支持，並要求開槍人員走近一點連開三槍，沒料到開一槍後，Mike導罕有地痛到叫停，並在鏡頭前痛到慘叫及不停跳起。程人富已察覺不對勁：「佢唔會扮嘢，如果唔係真係痛，佢一定唔會叫痛，佢一定係超痛！」原來Mike導真的受傷了，子彈入肉，嚇得眾人不知所措，幸好現場有候命的救護車和人員，幫他洗傷口治理及打針，取出9mm的橡膠子彈，幸好醫科畢業、曾在公院做醫生的「咖喱」臨危不亂，更親自為Mike導縫針。