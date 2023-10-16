無制限探險隊｜Mike導親身測試避彈衣搞到要上白車 Rain P自爆被鬧到「吹沙入眼」：不自覺流下眼淚(有片)

由「無制限OT編集団」炮製的《無制限探險隊》將於本周三(18日)開播，「Mike導」劉諾衡、「Agent L」(曹梓沖)、Rain P (方震揚)和Ray(陳逸駿)今日現身記者會，分享拍攝趣事。原來Mike兩年前已曾向公司建議拍攝此節目，但慘食檸檬，估不到今次出奇地順利，他形容今次雖不算圓夢，但仍算是貼近夢想多一點，花了50日拍18集的《無制限探險隊》，可有收視壓力？Mike導半說笑表示，「收視壓力，一向不當一回事，其實我喺公司係一個『爆Bud KOL』！」話雖如此，最後他不忘補充，希望收視不太差。
Mike導：有一刻感到接近死亡
Mike導總結整個非洲之旅是「不意外地有很多意外，不順利地，我們順利地完成了。」他解釋以往去東南亞地區拍節目，通常可預先睇景，但今次遠赴非洲拍攝，不夠budget事前探路，遇到不少貨不對辦的事情，例如遺失了攝影器材，最後竟遭不知名的部門要求賠償幾千元，否則不能離開機場；或者要拍野外生態時，往往要等很長時間去捕捉動物的黃金畫面，但礙於製作費有限，效果往往未如理想，甚或宣告失敗。
Mike導不時在節目中親身上陣，他為了測試避彈衣要以身擋子彈，他重申，射槍是安全的活動，受傷是基於突發情況，「一個突然的決定，令到有小意外，總之我無穿無爛仍企喺度。」他回想當時情況，「令我有一刻感到，幾接近死亡。」問到是否因此call白車，他表示，「其實早已call定白車，原本是為了一個蟩子項目。」
Rain P犧牲色相露股
Mike導認真表示，最初構思的節目名字是「幕後探險隊」，因為是以編採角度出發，幕後人員包括攝影師、收音師或化妝師等，也會分享拍攝感受，或對行業的夢想。他大爆Rain P因拍到喊，「佢入行一段時間，遇上製作上的瓶頸位，然後有點唔開心，就吹沙入眼……」Rain P略有尷尬地解釋，「當時有點壓力，做得太耐，然後有個人突然鬧我，好用力地鬧，我就不自覺地流起眼淚。」Agent L聞言即提問，「你有眼淚嗎？」Rain P立即「澄清」是有沙入眼，繼而扯開話題自爆要犧牲色相「露股」，卻被Mike導反窒：「你自己除褲唔算犧牲，你喜愛裸露。」
Ray鏡頭前屙屎
至於Ray更被拍下去大便的情況，他表示因為要逗留在一個冇廁所的地方拍攝，「大家打賭，邊個最先去廁所，就要被拍去廁所。其實我好有信心，我不是大熱的頭三，但點知上完一個山，突然好肚痛，願賭服輸沒辦法。」他笑言做幕後沒甚麼形象可言，對於首次在鏡頭前公開屙屎實況，沒甚麼憂慮。而威武的「Agent L」今次只會以彩蛋形式現身，此行主要負責幕後和管數，他笑言，「要用懷柔政策，唔可以跟佢硬起來。」但對「爆Bud」程度沒大作用。