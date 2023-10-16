無制限探險隊｜Mike導親身測試避彈衣搞到要上白車 Rain P自爆被鬧到「吹沙入眼」：不自覺流下眼淚(有片)

由「無制限OT編集団」炮製的《無制限探險隊》將於本周三(18日)開播，「Mike導」劉諾衡、「Agent L」(曹梓沖)、Rain P (方震揚)和Ray(陳逸駿)今日現身記者會，分享拍攝趣事。原來Mike兩年前已曾向公司建議拍攝此節目，但慘食檸檬，估不到今次出奇地順利，他形容今次雖不算圓夢，但仍算是貼近夢想多一點，花了50日拍18集的《無制限探險隊》，可有收視壓力？Mike導半說笑表示，「收視壓力，一向不當一回事，其實我喺公司係一個『爆Bud KOL』！」話雖如此，最後他不忘補充，希望收視不太差。

Mike導： 有一刻感到接近死亡 Mike導總結整個非洲之旅是「不意外地有很多意外，不順利地，我們順利地完成了。」他解釋以往去東南亞地區拍節目，通常可預先睇景，但今次遠赴非洲拍攝，不夠budget事前探路，遇到不少貨不對辦的事情，例如遺失了攝影器材，最後竟遭不知名的部門要求賠償幾千元，否則不能離開機場；或者要拍野外生態時，往往要等很長時間去捕捉動物的黃金畫面，但礙於製作費有限，效果往往未如理想，甚或宣告失敗。 Mike導不時在節目中親身上陣，他為了測試避彈衣要以身擋子彈，他重申，射槍是安全的活動，受傷是基於突發情況，「一個突然的決定，令到有小意外，總之我無穿無爛仍企喺度。」他回想當時情況，「令我有一刻感到，幾接近死亡。」問到是否因此call白車，他表示，「其實早已call定白車，原本是為了一個蟩子項目。」