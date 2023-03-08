無名｜梁朝偉想拍電視劇未必返無綫 最大要求唔可以長工時

梁朝偉、衛詩雅、湯怡等出席電影《無名》首映禮。梁朝偉被問到再次與周迅合作，他表示二人以前曾合作，所以覺得很順利。提到他與王一搏有不少打鬥戲，他指其中一場非常激烈，開初很怕會弄傷對方，幸好大家沒有受傷。他稱為了那一場戲彩排了很長時間，最後順利完成。他稱收到劇本之後，已找國語老師不停練習普通話，又笑言沒有就發音問題向太太劉嘉玲請教。

想拍劇首選未必係無綫

提到偉仔曾表示想拍電視劇，他表示已收到一些電視台的邀請，他稱人生來到這個階段，很想重新體驗拍電視劇，相信會好好玩，「依家同八、九十年好唔同，依家有咁多串流平台，拍出嚟嘅電視劇可以俾到更加多觀眾睇到我嘅演出。(會否重返無綫拍攝？)依家有好多可能性，因為有咁多平台，你可以拍美劇、日劇、韓劇，咩劇都得，可能性會多咗好多。」提到早前嘉玲貼出他與《魷魚遊戲》導演黃東赫的合照，是否暗示接拍韓劇的機會很高，他表示未有決定，只是剛巧大家一齊食飯見面。

偉仔更列出自己會答應拍劇的條件，包括劇本、合作組合是否自己喜歡，以及工作時間不要太長，最好不要長過十小時。問到哪類型劇本會吸引到他，偉仔稱沒有特定，只視乎角色是否吸引。他說︰「其實我覺得拍戲係一個緣份，唔係我想點、唔想點，或計劃拍咩。演員其實好被動，有一個導演諗起你，又有一個劇本要自己鍾意，要好多因素先會發生，會發生就一定會發生。」