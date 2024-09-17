無國界醫生澄清與何太沒有合作 何太直播委屈放聲痛哭

何伯因不滿細女調走聯名戶口中的450萬元積蓄，與何太接受TVB節目《東張西望》訪問，連月來成為城中熱話，而何太更成為網絡紅人，幾乎每日都開直播與網民聊天，有網民計算過何太的平台流量已經有收入。
中秋節將近，日前何太在直播期間有粉絲課金為他們送上中秋節祝賀，而當時何太更揚言會將網民的「課金」捐去無國界醫生。不少網民立即湧到無國界醫生的Facebook 專頁留言，並表示：「感覺有網紅借貴機構名義進行詐騙，感覺好唔舒服。請正視及作出聲明以正視聽」、「您好！請跟進有不道德人士 借貴機構名義巧名立目 吸取直播打賞；此人 滿口歪理，粗言穢語，必然影響貴機構名譽。」
及後，無國界醫生回覆留言澄清沒有與何太合作，並表示：「最近我們收到查詢有關無國界醫生（香港）是否曾授權『何太生活語錄』頻道為無國界醫生籌款。無國界醫生目前並沒有與該頻道合作任何募捐籌款活動」 網民即謂：「如果一名 YouTuber承諾將100%收益捐給慈善機構（如無國界醫生），但後來違背承諾將款項據為己有，這可能構成**欺詐行為**或**詐騙罪**。受害者可考慮法律追訴或報警處理。」昨日（16日）何太如常開直播，更突然爆喊，她說道：「佢哋一直以來，嗰啲黑粉呀搞事份子佢哋一直以來害我陷害我，佢哋依家攻擊埋人哋嗰啲無國界醫生......」何太放聲痛哭，在旁的何伯安慰她，並叫她不要哭，否則黑粉會更開心，何太拿着紙巾狂抹眼淚，其後慢慢平伏過來，續說：「佢哋目標係搞我之嘛，我真係唔希望嗰啲無辜既受到牽連受到影響。」網民都紛紛留言笑指：「將450萬捐晒去無國界醫生」、「好戲過演員」等等。