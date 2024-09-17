無國界醫生澄清與何太沒有合作 何太直播委屈放聲痛哭

何太放聲痛哭，在旁的何伯即安慰她。

何伯因不滿細女調走聯名戶口中的450萬元積蓄，與何太接受TVB節目《東張西望》訪問，連月來成為城中熱話，而何太更成為網絡紅人，幾乎每日都開直播與網民聊天，有網民計算過何太的平台流量已經有收入。

中秋節將近，日前何太在直播期間有粉絲課金為他們送上中秋節祝賀，而當時何太更揚言會將網民的「課金」捐去無國界醫生。不少網民立即湧到無國界醫生的Facebook 專頁留言，並表示：「感覺有網紅借貴機構名義進行詐騙，感覺好唔舒服。請正視及作出聲明以正視聽」、「您好！請跟進有不道德人士 借貴機構名義巧名立目 吸取直播打賞；此人 滿口歪理，粗言穢語，必然影響貴機構名譽。」