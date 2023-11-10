無垠之疆｜陳貝兒自駕遊新疆 讚風景靚到似postcard

陳貝兒主持，一連十集的《無窮之路III-無垠之疆》今日首播，今次沿用《無窮之路》的原班人馬，到新疆及西藏進行深度探訪，整個團隊花了足足兩個月時間，進行了一場超過14,000公里的自駕探險旅程。 貝兒更事前為此考大陸駕駛執照，與攝製隊穿越全國第一大沙漠，到訪中國最西部接壤阿富汗邊境的塔縣，再徒步走入西藏墨脫原始森林等，並與與維吾爾族、藏族、回族、漢族等不同少數民族互動，全方位了解各民族真實生活面貌之餘，並感受各處特有的人情味。

談到當地景色及天氣，貝兒感嘆風景壯麗「足以睇一眼記一世」：「每揸幾十公里已經係唔同嘅景，一張一張Postcard非常之靚」，並笑言曾試過在短短一日內經歷了四季：「其中有一日朝早喺大巴札仲係四十度，但嚟到賽里木湖就變咗十度嘅寒冬。不過嗰日好開心，因為竟然見到一條好靚嘅彩虹，成個攝製隊都好興奮咁影相留念。」貝兒亦在旅途中偶遇不少來自內地各省、甚至是香港以及澳門的旅客，其中一名香港人亦直指新疆與以往變化很大：「第一次嚟係1985年，（同依家）完全係兩個世界，先進咗，但有一個問題就係太大喇。我哋每日淨係搭車最少都要六個鐘。」

今晚（9日）及明晚（10）播出一集，攝製隊將由北疆走到南疆，以自駕遊方式帶觀眾走訪新疆政治經濟文化中心—烏魯木齊；全球最大型維吾爾族市集—大巴札；全新疆海拔最高、面積最大的高原湖泊、有「大西洋最後一滴眼淚」稱號的賽里木湖；受俄羅斯文化影響、極多歐式建築的伊寧市喀贊其；令人猶如置身「童話村」的伊寧市六星街；新著名打卡熱點、被指靚景媲美瑞士的那拉提草原；橫跨天山山脈及崑崙山脈、耗時十年興建的「獨庫公路」，及被列為世界文化遺產的克孜爾石窟等。