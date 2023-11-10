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娛樂
2023-11-10 00:07:52

無垠之疆｜陳貝兒自駕遊新疆 讚風景靚到似postcard

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陳貝兒花了兩個月拍攝《無垠之疆》。

陳貝兒主持，一連十集的《無窮之路III-無垠之疆》今日首播，今次沿用《無窮之路》的原班人馬，到新疆及西藏進行深度探訪，整個團隊花了足足兩個月時間，進行了一場超過14,000公里的自駕探險旅程。

貝兒更事前為此考大陸駕駛執照，與攝製隊穿越全國第一大沙漠，到訪中國最西部接壤阿富汗邊境的塔縣，再徒步走入西藏墨脫原始森林等，並與與維吾爾族、藏族、回族、漢族等不同少數民族互動，全方位了解各民族真實生活面貌之餘，並感受各處特有的人情味。

 

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陳貝兒為今次拍攝專程考大陸駕駛執照。

談到當地景色及天氣，貝兒感嘆風景壯麗「足以睇一眼記一世」：「每揸幾十公里已經係唔同嘅景，一張一張Postcard非常之靚」，並笑言曾試過在短短一日內經歷了四季：「其中有一日朝早喺大巴札仲係四十度，但嚟到賽木湖就變咗十度嘅寒冬。不過嗰日好開心，因為竟然見到一條好靚嘅彩虹，成個攝製隊都好興奮咁影相留念。」貝兒亦在旅途中偶遇不少來自內地各省、甚至是香港以及澳門的旅客，其中一名香港人亦直指新疆與以往變化很大：「第一次嚟係1985年，（同依家）完全係兩個世界，先進咗，但有一個問題就係太大喇。我哋每日淨係搭車最少都要六個鐘。」

今晚（9日）及明晚（10）播出一集，攝製隊將由北疆走到南疆，以自駕遊方式帶觀眾走訪新疆政治經濟文化中心—烏魯木齊；全球最大型維吾爾族市集—大巴札；全新疆海拔最高、面積最大的高原湖泊、有「大西洋最後一滴眼淚」稱號的賽里木湖；受俄羅斯文化影響、極多歐式建築的伊寧市喀贊其；令人猶如置身「童話村」的伊寧市六星街；新著名打卡熱點、被指靚景媲美瑞士的那拉提草原；橫跨天山山脈及崑崙山脈、耗時十年興建的「獨庫公路」，及被列為世界文化遺產的克孜爾石窟等。

貝兒這次拜會了之前拍攝《無窮之路II—無價之保》認識的雪豹保護隊成員蔣先生，蔣先生在烏魯木齊與太太一起經營五金店，並與店內擔任翻譯的維吾爾族人阿依夏情同家人，蔣先生說：「我們每年過時過節都在一起！」蔣先生又聽阿依夏意見帶貝兒暢遊大巴札，貝兒期間更豪邁地拿起「不甜不用錢」的哈蜜瓜當街直接品嚐，又跟賣哈密瓜小販開心攬攬，完全沒有架子。在導遊帶領下，貝兒前往了由不同少數民族合作經營的麵包店，親身體驗及參與了當地傳統麵包製作過程；曾考獲法國執業廚師資格的她笑言：「呢個麵包雖然冇餡喺入面，但係有一股好特有嘅奶油香。」

除了美食，貝兒在喀贊其還進行了一次近年備受到新疆旅遊遊客熱捧的Home Visit，體驗中亞風情。她亦與攝製隊專程體驗了特色氈房住宿，更貼心地為觀眾進行Room Tour。

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