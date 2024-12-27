無用的謊言專訪｜姜濤自認缺安全感 愛打爛沙盤璺到㞘 邱士縉踢爛門鎖賴阿媽

姜濤、邱士縉(Stanley)、葛綽瑤(Yoyo)和郭嘉駿(193)等合演的港版《無用的謊言》已於本周起開播，「大表姜」姜濤和Stanley的同場對手戲雖不多，卻充滿火花。其中姜濤壓住Stanley的打鬥戲，壓出滿滿的「幸福重量」，惹來fans的BL聯想，兩人笑談戲外最親密的接觸，不過大表哥聞「大表姜BL劇」即面有難色。兩人從讀書年代「有用的謊言」，談到投身社會大學，面對「騙與被騙」的態度。

聞「大表姜」 BL 劇色變

「大表姜」合體拍劇，兩人演同時喜歡Yoyo的情敵，同場對手戲雖不多，卻充滿火花，其中有場姜濤飛撲瞓身壓住Stanley，談起這場滾地摶鬥戲，姜濤大感雀躍，「那場戲好過癮，我記得係臨收工前拍，我試過雙腳離地，但發現太誇張。」問到被姜濤壓住的感受，Stanley苦笑道，「幸福！」問到是否幸福的重量時，他就不置可否，「好幸福……都係人在江湖！」不過，兩人的搏鬥戲，惹來fans的BL聯想，至於會否帶來合拍BL劇的契機，姜濤一度鬧著玩要吻額頭，但Stanley明確表態，「無人鍾意睇！」相信熟悉「大表姜」的fans也知道，姜濤曾多次要求吻大表哥的頸，但Stanley明言不接受，姜濤自爆，「他覺得好肉麻、好噁心又好唔舒服，我好尊重佢，都冇再用，還是摸下就算。」

不介意拍親熱戲

親熱戲方面，演Yoyo前度男友的Stanley酸溜溜表示，只有拖手仔、撑艇仔的拍拖戲，只有望著別人親熱。姜濤繼《季前賽》後再與Yoyo演情侶，問到親熱鏡頭可會超越上次吻額頭的界線時，Stanley搶著答：「厲害了！(姜：你又知？)我只係不負責拋出一句。」從預告片所見，姜濤與Yoyo幾乎要咀嘴，但姜濤只謂，一定超越上套劇，但對親密程度大賣關子。其實他早在電影《我的天堂城市》已獻螢幕初吻，在《黑月》MV更是大膽激吻，他強調，「公司對我親密戲的尺度，抓得很緊，我反而沒所謂，只要合適那場戲就可以。」