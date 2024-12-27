無用的謊言專訪｜姜濤自認缺安全感 愛打爛沙盤璺到㞘 邱士縉踢爛門鎖賴阿媽

姜濤、邱士縉(Stanley)、葛綽瑤(Yoyo)和郭嘉駿(193)等合演的港版《無用的謊言》已於本周起開播，「大表姜」姜濤和Stanley的同場對手戲雖不多，卻充滿火花。其中姜濤壓住Stanley的打鬥戲，壓出滿滿的「幸福重量」，惹來fans的BL聯想，兩人笑談戲外最親密的接觸，不過大表哥聞「大表姜BL劇」即面有難色。兩人從讀書年代「有用的謊言」，談到投身社會大學，面對「騙與被騙」的態度。
聞「大表姜」BL劇色變
「大表姜」合體拍劇，兩人演同時喜歡Yoyo的情敵，同場對手戲雖不多，卻充滿火花，其中有場姜濤飛撲瞓身壓住Stanley，談起這場滾地摶鬥戲，姜濤大感雀躍，「那場戲好過癮，我記得係臨收工前拍，我試過雙腳離地，但發現太誇張。」問到被姜濤壓住的感受，Stanley苦笑道，「幸福！」問到是否幸福的重量時，他就不置可否，「好幸福……都係人在江湖！」不過，兩人的搏鬥戲，惹來fans的BL聯想，至於會否帶來合拍BL劇的契機，姜濤一度鬧著玩要吻額頭，但Stanley明確表態，「無人鍾意睇！」相信熟悉「大表姜」的fans也知道，姜濤曾多次要求吻大表哥的頸，但Stanley明言不接受，姜濤自爆，「他覺得好肉麻、好噁心又好唔舒服，我好尊重佢，都冇再用，還是摸下就算。」
不介意拍親熱戲
親熱戲方面，演Yoyo前度男友的Stanley酸溜溜表示，只有拖手仔、撑艇仔的拍拖戲，只有望著別人親熱。姜濤繼《季前賽》後再與Yoyo演情侶，問到親熱鏡頭可會超越上次吻額頭的界線時，Stanley搶著答：「厲害了！(姜：你又知？)我只係不負責拋出一句。」從預告片所見，姜濤與Yoyo幾乎要咀嘴，但姜濤只謂，一定超越上套劇，但對親密程度大賣關子。其實他早在電影《我的天堂城市》已獻螢幕初吻，在《黑月》MV更是大膽激吻，他強調，「公司對我親密戲的尺度，抓得很緊，我反而沒所謂，只要合適那場戲就可以。」
姜濤的5分鐘 慣性謊言
劇集圍繞謊言，姜濤演的角色從不說謊，Stanley就大爆姜濤「5分鐘謊言」，「拍戲埋位時，他很多時都話5分鐘，但其實不止5分鐘。」姜濤一臉靦腆回應，「其實慣性講5分鐘，這習慣真的要改。」Stanley連忙補充，「其實他又不會很過分。」談到說謊經驗，姜濤自爆曾是「慣性逃學生」，經常扮返學但去了遊樂場玩，並呼籲大家別要學習。Stanley則試過踢爛門並成功嫁禍母親，「那時媽媽返工，只有自己喺屋企，我就落街同朋友玩，點知關門後發現冇帶鎖匙，我好驚，一腳踢爛門，踢到個門鎖飛咗出來，點算好？惟有將個鎖插返入去，當沒事發生。」膽顫心驚等到母親回家，Stanely先下手為強，「我同阿媽講『你做咩整爛個鎖！』佢真係以為自己整爛。」「馬鞍山巨龍」果然名不虛傳，當年讀初中竟能幾腳踢爛門， 他笑言，「情急之下，為咗生存，因為真係會被阿媽打。」
對家人報喜不報憂
如今身為藝人，經常面對鋪天蓋地的新聞，家人看了難免追問，姜濤不諱言，「我有好多新聞，家人會追問，但我都會話唔係真，我都係報喜不報憂。」為免家人擔心或引來更多追問，不時會說善意的謊言。至於反過來被騙又如何？姜濤笑言很多時受騙都懵然不知，或後期才發現，「我反而唔鍾意被騙，我呃人就可以，別人呃我就唔得。其實我好犯賤，我係『打爛沙盤璺到㞘』，即使知道真相唔開心，都係要問，可以從小到大冇安全感。」Stanley直言投身社會大學，不時聽到客套的讚美說話，不太介意這類善意謊言，也甚少揭穿別人的謊言，「會睇情況，如果那件事會令他好難解釋或好尷尬，我不會當面拆穿，我的性格係會觀察旁邊的人，顧及他們感受。」