無用的謊言專訪｜葛綽瑤自認硬頸與蝦頭鬧交好爽 楊詩敏不敢與姜濤演對手戲(有片)

葛綽瑤(Yoyo)和楊詩敏(蝦頭)在劇集港版《無用的謊言》首次合作，演一對見面就吵架的母女，兩人笑言有「母女相」，蝦頭表示，「第一個發現我們似樣的是姜濤。」Yoyo繼《季前賽》後再跟姜濤演情侶，溫馨互動超sweet，身為「姜糖」的蝦頭卻慨嘆與對方同場卻沒對手戲，不過若問到想與姜濤演甚麼時，她就寧願遠觀，擔心演心戲時露出馬腳，只懂對著他笑。

不懂吵架 避開衝突 戲裡的Yoyo與蝦頭經常大吵，戲外兩人一拍即合，蝦頭表示，「其實我倆最相似就是不愛吵架，不懂得罵人又不爭有爭執，可能我們都是山羊座，怕麻煩，會避開所有衝突。」蝦頭形容兩母女關係親密，不懂如何溝通，變成互相折磨，其中一場最激列的吵架戲，兩人印象深刻，「大家不懂得怎樣溝通，那次的吵架反而把一直埋藏心底，真正想跟對方說的話都說出來，真正表達了為甚麼她要這樣對我，我為甚麼要這樣做，是很真實的情況。」Yoyo補充說，「那些說話有機會傷害對方，但感覺好爽，因我好少這樣吵架，把所有能量都發洩出來。」 Yoyo感激蝦頭助入戲 作為前輩，楊詩敏可有甚麼貼士給Yoyo？她慨嘆常被誤解，以為她學院派出身，橫跨舞台劇、電影和電視三個界別，演戲經驗豐富，甚麼場面也應付自如，「其實我通常做喜劇，近年才較多演實在的角色，也會有想有人去幫的時候，但又不好意思叫人幫，所以那場大吵的戲，我覺得自己做得不夠好。」Yoyo則表示拍完吵架戲已耗盡能量，但還要繼續拍開心戲份，接著又再拍另一場吵架戲，「我已不能回到復狀態，就去找媽媽(蝦頭)幫忙，她就代入角色大罵我，幫我入戲。」

蝦頭遇渣男 學懂愛自己 兩人不約而同表示，很多時寧願屈就自己，也不會選擇發聲，每每跟人吵架便會語塞，往往事後才「揼心口」為何不懂反駁，葛綽瑤續說，「很多事都忍住不說，雖然會有猶豫或心軟，直至踩到我底線，一決定便回不了頭，會很硬頸，一定打不倒我的意念，就是零或一百的人。」楊詩敏分享決絕跟渣男斷聯的經驗，她表示曾心儀一位男生，兩人天天互傳短訊，又會相約共度佳節，但對方一直以曾受愛情重創為由，未有確認雙方關係，「因為我喜歡他，他一直想我對他好，但又不跟我拍拖。」有年聖誕節兩人相約晚上看電影，蝦頭買了票在戲院門口等，對方竟因下午與朋友BBQ而失約，「他根本沒放我在心裡，只不停要我對他的好，那晚我跟他說夠了，從今晚開始把你刪除。」事後即使對方不斷聯絡，蝦頭都沒有回頭，從此結束這段關係，「作為朋友都不應這樣對我，我突然明白要愛惜自己，不想再這樣乞求愛。」

讚姜濤具備演員特質 Yoyo坦言拍《無用的謊言》有壓力，並非因與姜濤合演情侶，而是首次由頭帶到尾演正劇角色，擔心自己表現，幸好除了有蝦頭，與姜濤和演前度男友的Stanley再次合作，彼此已有默契。問到蝦頭與姜濤合作的感受時，她失望表示兩人僅有半場對手戲，嚴格來說僅屬同場，接著她認真表示，「其實如果有很多對手戲，我驚會露出馬腳，只懂對著他笑，忘記所有對白。有些東西只可遠觀而不可褻玩，幻想的距離是最美麗。」她半說笑指，或許等姜濤年長一點，可演姊弟戀。雖說沒有對手戲，但透過觀察和鏡頭後點滴相處，蝦頭形容姜濤是樂天寶寶，「其實他是個很容易投入的人，很playful，這特質對一個演員而言，是很好的質素，可令大家工作氣氛愉快，當要為角色準備時，他又會提前專注預備，對工作很有熱情，一看就知好熱愛表演藝術，無論是唱歌跳舞或演戲。」