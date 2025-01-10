無用的謊言專訪｜193郭嘉駿重新洗牌再來過：沒有不好的經歷，不懂改變自己(有片)

ERROR成員郭嘉駿(193)向來是隊中的顏值擔當，出道逾6年的他自言要尋求突破，望能擺脫靚仔偶像的本色演出，在改編韓劇的港版《無用的謊言》自薦演蓬頭垢面的刀疤地盤佬。曾因屢爆金句人氣急升，隨著疫情過後通關，港人北上消費，日韓英美巨星偶像來港開騷，193坦言關注度大不如前，但仍豁達面對，「我當重新洗牌再來過，回到我們未紅或未有人認識之前。」回想演藝路上的高低起跌，他未感氣餒沮喪，反更珍惜曾經擁有的演出機會，「那些經歷會令你成長，沒有不好的經歷，未必有今天的你，因不懂去改變自己。」

自 薦演 蓬頭垢面角色 193試鏡原本演年輕偶像，但他看過韓版《無用的謊言》後，自薦演為遇害妹妹報仇的高嘉豪，「一直想演反差大角色，想有突破，今次對我說都好大挑戰，觀眾應該都會有驚喜。」初出道沒人認識，本色演出當然最容易，但畢竟已不是新人，自然想多作嘗試，他感激導演和監製信任，事前都落足心機準備，由於原著角色已年近50歲，快將35歲的193特地重設角色背景，「他是一個沒甚麼技能的人，惟有做散工，做地盤工賺錢最多，但遇工業意外，其中一隻眼失明。所以我長期戴一隻白色隱形眼鏡，臉上有疤痕，頭髮長又好油，看似很污糟，好久沒洗頭沖涼，拍攝前要花4小時化特技妝，令他看來可憐一點。」

為一場戲耿耿於懷 為了投入角色情緒，他笑言經常要幻想胞妹慘死變浮屍，不過最考起他是要追殺姜濤，他大讚姜濤演技有進步，只是自己不爭氣，「但我太熟悉他，看到他認真入戲時，就覺得好笑。」193直言曾考慮模仿，但原著跟改編角色年紀相差約15年，最終決定以自己方式演繹，「我會加多一點衝動，情緒起伏較大。而最後有一場釋懷痛哭的戲，我改用較平淡方式去演，有時你哭得好厲害，觀眾未必感受到，反而演得淡然一點，觀眾會為你心痛。」總結今次經驗，193坦言有點遺憾，「有一幕我在監獄食飯睇新聞，知道兇手是誰；但現場沒電視機，我要假裝睇電視，有點失焦，演得不夠好。」鑑於導演收貨，他又擔心阻礙拍攝進度，故沒有要求重拍，「我一直都耿耿於懷，雖然相信導演既已說OK，就可靠後期剪接救回不足之處，純粹想對自己要求高點。」經一事長一智，他直言下次必會表達看法，至少要對得起自己。

化遺憾為動力 憑綜藝節目入屋的193，其實熱愛透過演戲經歷別人的人生，從中有所啟發，「每次演戲都很享受，很多角色都有缺陷或不開心經歷，回想自己人生都算不錯，原來身在福中不知福；其次是情感上的宣洩，例如一場打架或罵人的戲，就可釋放情緒。」193習慣重看自己的演出，以前會無限放大不足之處，往往因此感遺憾，久久難以釋懷，但隨著年紀漸長，漸學懂化遺憾為動力，「每次重看自己作品都發現許多沙石，例如串人的用語，態度不應太輕佻，但沒辦法改變，也不能回頭，惟有提配自己下次做好一點。人生就是這樣，你曾做的事或過去經歷，每論好或不好，都是令你成長的經歷，令你有所不同，沒有那些經歷，未必有今天的你，因你不懂改變自己。」

為自己找出口 193自認性格衝動，不愛動手但愛動口，曾因搶口金句引起軒然大波，甚至自封為失德藝人，至今仍不時被haters追擊，他自言已練得應對方法，「以前會很不開心，尤其是人身攻擊，罵我全家的留言，曾試過掩耳盜鈴，不看就不知被人罵。現在開始學習為自己找出口，為甚麼一個人無緣無故要罵人呢？因他有很大壓大不開心，沒途徑宣洩，就在網上找個人來罵，罵完我可宣洩壓力，總算幫到人，我覺得是積福。」不過，他也會選擇性「還口」，例如出席叱咤頒獎禮，被指因沒有獎「黑面」，他就公開回應，但現在懂得思前想後，點到即止，避免掀罵戰。 擴闊觀眾層面 曾經一言一行都可能變熱話，如今關注度大不如前，郭嘉駿未感沮喪失望，回望每套劇或綜藝，均有點進步，「我才入行第六年，很多人入行10年都必能主演一套劇，我已算幸運，至少有電視台支持，繼續努力堅持，總有人看到。」他認為關注度大減，是行業的整體狀況，「通關後，韓星、台星都可來港，觀眾又會去外國睇騷，甚至好多人已移民，關注度自然較以前低。」正如《ERROR死腳膠千萬巨蛋自作夢》四子在東京巨蛋表演，即使音響極差仍要秉持香港精神繼續演出，他淡然道，「我當現在重新洗牌再來過，回到我們未紅、未有人認識之前，現在起碼有點知名度。」他又分析，目前香港的電視巿場已飽和，隨著觀看習慣改變，也要另覓出路，「要看你這個台就繼續看，不看的就繼續不看，所以我偶爾會去YouTube頻道客串，擴闊觀眾層面。」