無用的謊言｜姜濤喜獲邱頌偉賜教 Stanley感激蝦頭助化解尷尬(附劇情+多圖)

由MIRROR成員姜濤和邱士縉(Stanley)、ERROR成員郭嘉駿(193)，以及葛綽瑤(Yoyo)、楊詩敏(蝦頭)和邱頌偉(阿雞)等合演的ViuTV劇集《無用的謊言》，今晚進入第二周，姜濤和Stanley大談與前輩演員及《全民造星》師弟妹合作的感受，Stanley自爆特登彈姜濤：「不想他太自大。」

姜濤難忘跟阿雞合作：「今次我遇到的前輩是雞老師，雖然同場的機會不多，但每次遇見他的場口都覺得很開心，因為可以請教他很多演戲的問題。」Stanley則感激蝦頭幫忙化解尷尬場面，「她是一位很有經驗的演員，既演出過舞台，也是電視演員。我記得有場戲我演得有點尷尬，但她幫我化解了，這是一個很好的學習體驗。」 除了前輩，還有《造星》師弟妹Yoyo和雷濠權(Jason@ROVER)參演，Stanley謙稱：「很開心可以在Yoyo身上學習。」姜濤隨即說：「你這樣說！啊！我們已經是前輩了嗎？之前沒跟Jason接觸過，今次拍劇遇到他才認識，從他的眼神中看見他很有熱情。Jason是第一次參加戲劇的演出，很記得他第一日來，就算只是數句對白，他也很重視整個表演，不會鬆懈。」

被問到聽過最無用的謊言是甚麼？Stanley說：「姜濤說『得啦』、『嚟緊啦』等，很短的都是謊言，是延遲的戰術。」身旁的姜濤沒法招架：「沒有反駁，沒有反駁。」至於有否說過美麗的謊言？Stanley笑謂：「姜濤經常問他演戲演得好不好？我回答他『差少少喎』，我不想他太自大，但其實他演得很好，只是我這樣跟他說。」身旁的姜濤笑過不停。 Stanley又劇透《無用的謊言》將會上演一幕英雄救美的戲碼：「我是那位『英雄』，而姜濤則是那位『美』。」姜濤補充：「193演的高嘉豪約我出來想殺死我，因為他覺得是我害死了他的妹妹(許寶恆飾)。他(Stanley)逼於無奈要救我，本身是不想救我的。」無奈只因芊雨(葛綽瑤 飾)是姜濤的女友，同時亦是Stanley的前度。

《無用的謊言》第6-10集劇情 大綱 第6集（12月30日 星期一） 陸芊雨（葛綽瑤 飾）與李文康（邱士縉 飾）在塔羅咖啡店重聚，文康試圖道歉，但過往兩人之間的誤會依然無法解開。芊雨請文祖和（姜濤飾）假裝是她男友以擺脫文康的糾纏，祖和則配合演出，文康只好黯然離去。接著，祖和更體貼地送芊雨回家。與此同時，夏欣（鍾卓穎飾）因祖和提議終止合作而感到不安，用自殺威脅祖和，令他焦慮不已，創傷後遺症發作。芊雨主動幫忙，兩人前往碼頭找到了夏欣，及時阻止了她的激動行為。夏欣對芊雨的出現感到嫉妒，但祖和反嚴正指出夏欣的行為不當。在回家的路上，祖和在車上發惡夢，夢見五年前與前女友高詠芝（許寶恆 飾）有關的悲劇，更說出夢話：「人不是我害死的」，觸動了芊雨的謊言警報，震驚她的同時，也揭示了祖和背負著沉重的秘密。 第7集（12月31日 星期二） 祖和在碼頭救了夏欣後，內心的創傷再次湧現。芊雨在祖和發噩夢時聽到了他自稱「人不是我害死的」，觸發了她的謊言警報。當芊雨仍在為祖和說謊的事糾結時，發現祖和在發燒，只好照顧他，卻意外因祖和在睡夢中壓住了她的手而伴在他身邊一整夜。醒來後，祖和對芊雨的好意反應冷漠，兩人的關係變得尷尬。同時，一名假冒文祖和的人拍的影片在網上瘋傳。片中的假祖和不止自認抄歌，更直指是行內前輩的慣常做法，網民紛紛猜測王振耀（泰山 飾）是抄歌的表表者，事件對晉娛樂造成負面影響。但當事人祖和因無法面對芊雨，暫搬到酒店避世冷靜，對於假祖和一事一無所知。趙俊傑（駱振偉 飾）因考慮到要維護祖和而拒絕讓他本人出面澄清的建議，但因聯絡不上他，只好到塔羅咖啡店找芊雨幫忙，並為早前隱瞞與祖和關係而說謊的事道歉。